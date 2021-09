Samsung Galaxy M52 5G को लेकर पिछले काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं और यूजर्स भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब स्पष्ट हो गया है कि इस स्मार्टफोन के लिए यूजर्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. क्योंकि यह ई-कॉमर्स साइट Amazon पर लिस्ट हो गया है और साथ ही इसके कुछ फीचर्स का भी खुलासा किया गया है. इस स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर जैसे कई खास फीचर्स की सुविधा मिल सकती है. हालांकि, अभी तक इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है.Also Read - JioPhone यूजर्स के लिए आया धमाकेदार रिचार्ज प्लान, कम कीमत में मिलेंगे अधिक बेनिफिट्स

Samsung Galaxy M52 5G हुआ लिस्ट

Samsung Galaxy M52 5G की बात करें तो कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है. लेकिन ई-कॉमर्स साइट Amazon पर इसकी एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट जारी की गई है. Amazon पर इस स्मार्टफोन की इमेज भी शेयर की गई है और इसके बैक पैनल में ​pinstripe-style डिजाइन दिया गया है. साथ ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. अमेजन पर इसका ब्लैक कलर वेरिएंट दिखाया गया है.

Samsung Galaxy M52 5G के संभावित फीचर्स

Samsung Galaxy M52 5G को लेकर अब तक सामने आई लीक्स व खुलासों के अनुसार यह एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित हो सकता है और इसमें 6.7 इंच की फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी जा सकती है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से कोटेड होगी. इस स्मार्टफोन को octa-core Snapdragon 778G प्रोसेसर पर पेश किया जा सकता है. इसे 6GB और 8GB दो रैम मॉडल में लॉन्च किया जा सकता है. दोनों मॉडल में 128GB इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है.