Samsung Galaxy M52 5G Price Cut: अगर आप एक दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Samsung Galaxy M52 5G एक बेस्ट विकल्प हो सकता है. सबसे अच्छी बात है कि (Best 5G Smartphone in India) कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत में 2,500 रुपये की कटौती की है. जिसके बाद यूजर्स इस शानदार स्मार्टफोन को पहले की तुलना में बेहद ही कम कीमत में खरीदने का मौका मिल रहा है. (Amazon India) इसके अलावा स्मार्टफोन पर 4,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. इसमें खास फीचर्स के तौर पर 5000mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है. (Samsung Smartphone) इसके अलावा शानदार कैमरा क्वालिटी के साथ ही बेहतरीन परफॉर्मेंस क्षमता मौजूद है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.Also Read - Jio Happy New Year offer: खत्म होने वाला है Jio का धमाकेदार प्लान, उठाएं एक्स्ट्रा वैलिडिटी का लाभ

Samsung Galaxy M52 5G: मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट

Samsung Galaxy M52 5G स्मार्टफोन की कीमत में 2,500 रुपये की कटौती की गई है. जिसके बाद यूजर्स इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. कटौती के बाद इसके 6GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 2,799 रुपये हो गई है. जबकि 8GB + 128GB मॉडल को 29,499 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. इस स्मार्टफोन को Blazing Black और Icy Blue कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. Also Read - Whatsapp Upcoming Features: WhatsApp नए साल में लेकर आएगा खास तोहफा, यूजर्स को मिलेगा हरे रंग का दिल, यहां ​जानिए डिटेल

Samsung Galaxy M52 5G: उठाएं इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ

कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर Samsung Galaxy M52 5G स्मार्टफोन पर 4,000 रुपये का ​इंस्टैंट कैशबैक दिया जा रहा है. लेकिन इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आपके पास ICICI बैंक के कार्ड होने चाहिए. ICICI बैंक से पेमेंट करने पर आपको 3,000 रुपये का इंस्टैंट कैशबैक और 1,000 रुपये का ऑफ मिलेगा. Also Read - Year Ender 2021: 5,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च हुई ये शानदार smartwatches, यहां देखें लिस्ट