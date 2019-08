Samsung Galaxy M90 भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। खबरों की मानें तो कंपनी Galaxy M90 स्मार्टफोन को भारत में दीवाली तक लॉन्च कर सकती है। दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को अफोर्डेबल सेगमेंट में हाल में ही लॉन्च किए Galaxy M40 और Galaxy A50 स्मार्टफोन से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इन दोनों स्मार्टफोन्स को कंपनी ने 20 हजार रुपये की कीमत के अंदर प्रीमियम डिजाइन और लेटेस्ट फीचर के साथ लॉन्च किया था। अब कंपनी Galaxy M सीरीज का नया स्मार्टफोन दीवाली से पहले-पहले भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

टिपस्टर ईशान अग्रवाल ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि Samsung इन दिनों मिड-रेंज के अपने नए स्मार्टफोन पर काम कर रही है। ये स्मार्टफोन Galaxy M90 हो सकता है। कंपनी इससे पहले M40 को 20,000 रुपये की कीमत में लॉन्च कर चुकी है ऐसे में Galaxy M90 को 30,000 रुपये की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल इस स्मार्टफोन के नाम के अलावा किसी भी बारे में किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई हैं।

One more thing: Galaxy M90 is expected to be exactly like the upcoming Galaxy A90! That's kind of good, it would mean Samsung is interested to launch a good spec mid range phone at decent pricing.

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 10, 2019