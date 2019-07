Samsung Galaxy Note 10 and Note 10+ Specifications : सैमसंग का अपकमिंग स्मार्टफोन Galaxy Note 10 लॉन्च से पहले सभी मेजर स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुकी है। यह फोन अगले महीने 7 अगस्त को लॉन्च होना है। ऑन लाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart ने इस स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है। लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन के बारे में सभी जानकारी (Samsung Galaxy Note 10 and Galaxy Note 10+ Price in India) सामने आ चुकी है। कंपनी Galaxy Note सीरीज के तहत पहली बार दो स्मार्टफोन Galaxy Note 10 और Galaxy Note 10+ लॉन्च करेगी। पॉपुलर टिपस्टर इवान ब्लास ने लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंन (Samsung Galaxy Note 10 and Galaxy Note 10+ Specifications) सीट शेयर की है।

इवान ब्लास ने ट्वीट में रिवील्ड किया है कि Galaxy Note 10 स्मार्टफोन में 6.3 इंच की AMOLED डिप्स्ले होगी, वहीं Galaxy Note 10+ में बड़ी 6.8-इंच की डिस्प्ले होगी। इसके साथ ही Galaxy Note 10 स्मार्टफोन 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि Galaxy Note 10+ में 12GB की रैम दी जा सकती है। स्टोरेज बढ़ाने के लिए दोनों स्मार्टफोन में microSD कार्ड स्लॉट दिया जा सकता है।

इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि Galaxy Note 10 या फिर Note 10+ में Snapdragon 855+ चिपसेट दिया जा सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में Snapdragon 855 चिपसेट दिया जा सकता है। Galaxy Note 10 में 3,600mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसके साथ ही Galaxy Note 10+ में 4,300mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसके साथ ही इवान ब्लास ने अपने ट्वीट में दावा कि या है कि Galaxy Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकते हैं।

इसके साथ ही Galaxy Note 10 और Note 10+ में 15W “चार्ज शेयर” का सपोर्ट दिया जा सकता है। Galaxy Note 10 में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा वहीं Note 10+ में एक एक्ट्रा डेप्थ सेंसर दिया जा सकता है। दोनों Galaxy Note 10 डिवाइसेस में S Pen का सपोर्ट दिया जा सकता है। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि S Pen में एयर जेस्चर का सपोर्ट दिया जा सकता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं कि ये फीचर कैसे काम करेगा। अटकलें है कि S Pen ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ आ सकता है। अब देखना होगा कि लीक स्पेसिफिकेशंस सात अगस्त को लॉन्च के दिन सैमसंग के आधिकारिक जानकारी के कितने करीब होते हैं।