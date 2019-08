Samsung Galaxy Note 10 and Galaxy Note 10+ Launched: Samsung ने न्यू यॉर्क में आयोजित Unpacked इवेंट में अपने दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy Note 10 and Galaxy Note 10+ को लॉन्च कर दिया है। ऐसा पहली बार है जब सैमसंग (Samsung Galaxy Note 10 Price in india) ने नोट सीरीज में दो मॉडल लॉन्च किए हैं। दोनों स्मार्टफोन (Samsung Galaxy Note 10+ Price in india) 7nm Exynos 9-series chipset के साथ आते हैं। फोन (Samsung Galaxy Note 10 Specifications)) में 12जीबी तक रैम और 512जीबी स्टोरेज (Samsung Galaxy Note 10+ Specifications) तक ऑप्शन है। इसके अलावा इनमें (how to buy online Samsung Galaxy Note 10) क्वॉड कैमरा और दूसरे फीचर्स हैं। हम आपको यहां Samsung Galaxy Note 10 और Galaxy Note 10+ (how to buy online Samsung Galaxy Note 10+) के फीचर्स, डिजाइन और प्राइस के बारे में बता रहे हैं।

Samsung Galaxy Note 10-series prices

Samsung Galaxy Note 10 को $949 (लगभग 66,050) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। इसमें 8जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज है। वहीं Note 10+ की शुरुआती कीमत $1,099 (लगभग 76,500 रुपये) है। इसमें आपको 12जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। इसका हाई वेरिएंट 512GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत $1,199 (लगभग 83,500 रुपये) है। भारत में इसे कुछ अधिक कीमत में लॉन्च किया जा सकता है।

Samsung Galaxy Note 10 specifications

Display

दोनों स्मार्टफोन काफी हद तक एकसमान हैं। Galaxy Note 10 6.3-inch Dynamic AMOLED Infinity-O display के साथ आते हैं। इसमें Full HD+ resolution (2280×1080 pixels) है। वहीं Galaxy Note 10+ 6.8-inch Dynamic AMOLED Infinity-O display with QHD+ resolution (3040×1440 pixels) के साथ आता है। दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले HDR10+ certification के साथ आती है। Note 10 के दोनों डिवाइसों में आपको सिंगल फ्रंट कैमरा मिल रहा है। इससे पहले Galaxy S10+ में ड्यूल सेंसर दिया गया था।

Chipset, RAM and Storage

Galaxy Note 10 के दोनों स्मार्टफोन Exynos 9825 octa-core SoC के साथ आते हैं। Galaxy Note 10 एक स्टोरेज वेरिएंट में आता है। इसे 8जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। Galaxy Note 10 5G वेरिएंट में 12जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज ऑप्शन है। इसके दोनों 4G LTE और 5G वेरिएंट में माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगाया जा सकता है। Galaxy Note 10+ 12जीबी रैम ऑप्शन के साथ आता है। इसमें आपको 256जीबी और 512जीबी स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। इसकी रैम और स्टोरेज ऑप्शन 5G मॉडल जैसी ही हैं।

Cameras

Galaxy Note 10 के दोनों डिवाइसों का कैमरा हार्डवेयर एक जैसा है। इसमें बहुत कम अंतर हैं। Note 10 जहां ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता है, वहीं Note 10+ को क्वॉड कैमरा सेटअप के साथ पेश किया गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप में 12MP+12MP+16MP का कैमरा सेटअप है। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में 10मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है।

Security, connectivity and battery

स्मार्टफोन में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फोन फेस अनलॉक सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इनमें dual SIM card slots, Bluetooth 5.0, GPS and Wi-Fi 802.11ac जैसे फीचर्स हैं।Galaxy Note 10 में 3,500mAh बैटरी दी गई है, वहीं Note 10+ में 4,300mAh बैटरी दी गई है। फोन में USB Type-C port, डाटा ट्रांसफर और ऑडियो फीचर्स हैं।

OS and S Pen features

सैमसंग के ये दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 9 पाई ओएस पर ऑपरेट होते हैं जिसके ऊपर One UI skin है। स्मार्टफोन को S Pen के साथ पेश किया गया है। अबकी बार S Pen को कुछ सुधार के साथ पेश किया गया है। यह ब्लूटूथ इनेबल्ड है। आप इसके जरिए म्यूजिक प्लेबैक, स्विच कैमरा और फोटो क्लिक कर सकते हैं। यह एयर जेस्चर जैसे नए फीचर्स के साथ आता है।