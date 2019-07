Samsung Galaxy Note 10 को लॉन्च होने में अब कुछ ही दिन बाकि हैं। कंपनी इस अपकमिंग स्मार्टफोन को आगामी 7 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित कंपनी के इवेंट में लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन के बारे में नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब इस स्मार्टफोन के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक, ये स्मार्टफोन वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट होगा।

टिपस्टर इशान अग्रवाल ने ट्वीट कर बताया है कि Samsung Galaxy Note 10 स्मार्टफोन IP69 रेटिंग के साथ आएगा। बता दें कि Ingress Protection (IP) रेटिंग में पहला डिजिट डस्ट और दूसरा डिजिट वाटर प्रोटेक्शन के लिए स्टेंड करता है। Galaxy Note 10 स्मार्टफोन में इस रेटिंग में पहला डिजिट डस्ट रेजिस्टेंट पॉइंट 6 है जो फिलहाल किसी स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही दूसरा डिजिट 9 है जो कि वाटर रेसिस्टेंट के लिए होता है, जो कि हाई प्रेशर प्रोटेक्शन और हाई टेम्प्रेचर जेट स्प्रे से इस स्मार्टफोन को प्रोटेक्शन देता है। अगर ये जानकारी सही है तो IP69 रेटिंग के साथ आने वाले पहला स्मार्टफोन होगा।

All Samsung Galaxy Note10 Series phones will have the Super Fast Wireless & Wired Charging. Also, it will have a new IP69 Water Resistant Rating. The main 12MP will have f/1.5 as the lowest aperture. The display of Non-Plus is indeed FHD+ and not QuadHD (😢)! #GalaxyNote10 pic.twitter.com/YcYRPGvZkG

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 29, 2019