दक्षिण कोरियाई कंपनी Samsung इन दिनों अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy Note 10 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस फोन को अगले महीने 7 अगस्त को न्यूयॉर्क में लॉन्च करेगी। भारतीय समय के अनुसार ये लॉन्च इवेंट 8 अगस्त को दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा। लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी Flipkart ने टीज करना शुरू कर दिया है। Flipkart ने सैमसंग के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के लिए एक डेडिकेटेड पेज लाइव किया है, जिसमें टीजर वीडियो शेयर किया गया है। यानी भारत में सैमसंग का अपकमिंग Galaxy Note 10 स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध (Samsung Galaxy Note 10 Online Sale) हो सकता है. बता दें कि Galaxy Note 10 स्मार्टफोन प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस (Samsung Galaxy Note 10 Specifications) के साथ आएगा। फिलहाल इस स्मार्टफोन की कीमतें (Samsung Galaxy Note 10 Price in India) क्या होंगी ये भी स्पष्ट नहीं है।

लॉन्च से पहले Galaxy Note 10 स्मार्टफोन की कई सारी जानकारी सामने आ चुकी हैं। टिप्स्टर Ishan Agarwal ने कुछ दिनों पहले इस स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन में आता है। इनमें से पहला वेरिएंट Blue-Purple ग्रेडिएंट कलर में देखा जा सकता है और दूसरा कलर वेरिएंट black कलर में दिखाया गया है। पहला कलर वेरिएंट काफी हद तक Huawei P30 Pro के जैसा दिखता है।

