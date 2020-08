Samsung Galaxy Note 20 Pre-Booking Start in India: सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के लिए प्री-बुकिंग अब भारत में शुरू हो चुकी है. सैमसंग डॉट कॉम और प्रमुख खुदरा स्टोर से गैलेक्सी नोट 20 की प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 7,000 रुपये का लाभ प्राप्त होगा, जबकि गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी की प्री-बुकिंग से 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा. वहीं, अपना पुराना सैमसंग का फ़ोन देकर भी हज़ारों की छूट पा सकते हैं.

गैलेक्सी नोट 20 सीरीज की इतनी है कीमत (Samsung Galaxy Note 20 Price in India)

देश में 6.7 इंच के गैलेक्सी नोट 20 (8GB Plus 256GB Storage) की कीमत 77,999 रुपए रखी गई है, जबकि 6.9 इंच के गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी (12 GB Plus 256 GB) 104,999 रुपये में उपलब्ध होगा. सैमसंग शॉप एप पर गैलेक्सी बड्स प्लस, गैलेक्सी बड्स लाइव, गैलेक्सी वॉच और गैलेक्सी टैब्स सहित अन्य उत्पादों पर लाभ को भुनाया जा सकता है. फ्लैगशिप डिवाइस इस महीने के आखिरी हफ्ते में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

ये हैं फीचर्स, पुराना फ़ोन देकर पाएं इतनी छूट (Samsung Galaxy Note 20 features)

मौजूदा गैलेक्सी उपयोगकर्ताओं अपने मौजूदा गैलेक्सी डिवाइस को देकर यह नया डिवाइस खरीदते हुए 5,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं. कंपनी ने कहा, इससे कुल लाभ 19,000 रुपये तक पहुंचता है, जो ग्राहकों को प्री-बुकिंग करने का सबसे अच्छा मौका प्रदान करता है. नोट 10 में 4300 एमएएच की बैटरी है, जबकि नोट 20 अल्ट्रा में 4,500 एमएएच की दमदार बैटरी दी गई है. गैलेक्सी नोट 20 सीरीज में एस पेन की सुविधा दी गई है.

माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एकीकरण के साथ उपभोक्ता वर्कफ्लो को बाधित किए बिना स्मार्टफोन पर सीधे अपने विंडोज 10 पीसी से मोबाइल एप एक्सेस कर सकते हैं. गैलेक्सी नोट 20 मिस्टिक ब्रॉन्ज और मिस्टिक ग्रीन रंग के साथ आता है, जबकि गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी मिस्टिक ब्रॉन्ज और मिस्टिक ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा. गैलेक्सी नोट अल्ट्रा कॉनिर्ंग गोरिल्ला ग्लास 7 के साथ आता है. कंपनी ने कहा कि गैलेक्सी नोट 20 और गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी एयरटेल और जियो द्वारा ई-सिम को सपोर्ट करते हैं और जल्द ही यह सेवा वोडाफोन पर भी शुरू होने वाली है.

5G स्मार्टफ़ोन भी लॉन्च होगा

सैमसंग इंडिया में मोबाइल बिजनेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनदीप सिंह ने कहा, इस साल हम भारत में अपना पहला 5जी स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी भी लॉन्च कर रहे हैं. उपभोक्ता एचडीएफसी बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से गैलेक्सी नोट 20 की खरीद पर 6,000 रुपये तक और गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी की खरीद पर 9,000 रुपये तक के कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं.