Samsung Galaxy S22 Slow Performance: Samsung ने बाजार में कुछ समय पहले ही अपनी मोस्ट अवेटेड Samsung Galaxy S22 सीरीज को पेश किया था. इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन स्मार्टफोन को बाजार में उतारा था. Samsung Galaxy S22 कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और इसमें यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई खास फीचर्स का उपयोग किया गया है. लेकिन हाल ही में इससे जुड़ी एक समस्या सामने आई है जिसने यूजर्स को परेशान कर दिया है. सामने आई रिपोर्ट के अनुसार Samsung Galaxy S22 में स्लो की दिक्कत आ रही है. आइए जानते हैं क्या है वजह?

एक ट्विटर यूजर GaryeonHan ने ट्वीट कर Samsung Galaxy S22 में नोट की गई समस्या का खुलासा किया है. जिसमें बताया गया है कि यह स्मार्टफोन गेमिंग के दौरान काफी स्लो परफॉर्मेंस देता है और इसमें 50 प्रतिशत कम स्पीड देखी गई है. जिसकी वजह से यूजर्स को ​काफी निराशा हो रही है.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps… pic.twitter.com/U58AreZZoo

