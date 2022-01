Samsung Galaxy S22 Series Price Leaked: Samsung इस साल बाजार में अपनी मोस्ट अवेटेड Galaxy S22 फ्लैगशिप सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस सीरीज के तहत Galaxy S22, Galaxy S22 Plus और Galaxy S22 ultra से पर्दा उठाया जा सकता है. (Samsung Galaxy S22 Series Price in in India) इस सीरीज का इंतजार कर रहे यूजर्स को यह जानकर झटका लगेगा कि कंपनी लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत को बढ़ा सकती है. यानि ये सीरीज बाजार में अधिक कीमत के साथ दस्तक देंगे. सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चिपसेट की वैश्विक कमी के कारण कंपनी लाइनअप के लिए कीमत बढ़ा सकती है.Also Read - Xiaomi 11T Pro 5G आज भारत में होगा लॉन्च, यहां देखें लाइव स्ट्रीम, जानें संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Samsung Galaxy S22 सीरीज की संभावित कीमत

Gizmochina की एक रिपोर्ट में अपकमिंग Samsung Galaxy S22 सीरीज की कीमत का खुलासा किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार Samsung Galaxy S22 की शुरुआती कीमत 899 डॉलर यानि करीब 68,000 रुपये हो सकती है, जो कि पहले की तुलना में लगभग 100 डॉलर यानि करीब 7,500 रुपये अधिक है.

रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन के लिए कई महत्वपूर्ण पुर्जो की कीमतों में 30-40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पावर मैनेजमेंट चिप्स और इमेज सेंसर चिप्स के लिए मूल्य निर्धारण में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. Samsung को लगभग 14 मिलियन Samsung Galaxy S22 यूनिट बेचने की उम्मीद है.

वहीं, Samsung Galaxy S22 Plus और Galaxy S22 ultra के क्रमश: 8 मिलियन और 11 मिलियन अंक तक पहुंचने की उम्मीद है. आगामी Samsung Galaxy S22 सीरीज का भारतीय वेरिएंट इस क्षेत्र में पहली बार स्नैपड्रैगन एसओएसी के पक्ष में नेक्स्ट जनरेशन के एग्जीनोस को छोड़ देगा. दक्षिण कोरियाई तकनीकी दिग्गज आमतौर पर स्नैपड्रैगन और इसके मालिकाना एग्जीनोस चिप वेरिएंट दोनों में अपने प्रमुख उपकरणों को शिप करते हैं, भारत में लॉन्च किया गया वेरिएंट पारंपरिक रूप से एक्जीनोस चिप वाला रहा है. इस बार, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 संचालित गैलेक्सी एस22 सीरीज भारत में भी जा रही है.