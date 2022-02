Samsung Galaxy S22 Series को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं. चर्चा है कि कंपनी अपनी अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज से 9 फरवरी को पर्दा उठा सकती है. 9 फरवरी को कंपनी ‘Galaxy Unpacked 2022‘ इवेंट का आयोजन करने जा रही है और इसी इवेंट में नए डिवाइसेज को लॉन्च किया जाएगा. वहीं अब सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार Samsung Galaxy S22 Series की रिलीज में देरी हो सकती है. आइए जानते हैं क्या है वजह?Also Read - Jio Best Plan: 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ डेली पाएं 1.5GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ

Samsung Galaxy S22 Series को लेकर एक नई रिपोर्ट में सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि Samsung Galaxy S22 स्मार्टफोन के वास्तविक रोलआउट में देरी हो सकती है. यह देरी आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों के कारण हो सकती है. जीएसएमअरेना की रिपोर्ट के मुताबिक, जाने-माने टिपस्टर जॉन प्रॉसेर के अनुसार, सैमसंग को आपूर्ति-पक्ष की समस्याएं हैं जो आगामी Galaxy S22 फोन की पहली बिक्री की तारीखों को पीछे धकेल सकती हैं. Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी ने बनाया नया रिकॉर्ड! Youtube पर एक करोड़ के पार पहुंचे सब्सक्राइबर्स

Galaxy S22 सीरीज के 9 फरवरी को बड़े इवेंट के ठीक बाद प्री-ऑर्डर पर जाने की उम्मीद है, लेकिन Galaxy S22 Ultra के लिए आधिकारिक बिक्री 25 फरवरी और Galaxy S22 और Galaxy S22 Plus वेरिएंट के लिए 11 मार्च को स्थगित कर दी जाएगी. इस महीने की शुरुआत में, Samsung ने Galaxy S22 Series के आगामी स्मार्टफोन्स के लिए रिजर्वेशन प्रक्रिया शुरू की थी, जो विशेष ऑफर के रूप में 50 डॉलर क्रेडिट जैसे भत्ते प्रदान करता है. Also Read - Upcoming Smartphone in February 2022: Oppo Reno 7 से लेकर Samsung Galaxy S22 तक, इस महीने लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन

विनिर्देशों के संदर्भ में, मानक Galaxy S22 में 6.1 इंच का डिस्प्ले होगा. इस बीच, Galaxy S22 Plus में 6.6-इंच का पैनल होगा। प्राथमिक 12 एमपी कैमरे के बजाय, Galaxy S22 और Galaxy S22 Plus दोनों में प्राथमिक कैमरे के लिए 50MP सैमसंग जीएन5 सेंसर होने की उम्मीद है. इस बीच, यह अफवाह है कि वही 10MP का सेल्फी कैमरा अभी भी उपयोग में होगा. रिपोर्ट के अनुसार Galaxy S22, Galaxy S22 Plus और Galaxy S22 Ultra में दो में से एक प्रोसेसर होने की उम्मीद है.

सैमसंग की इन-हाउस एक्सीनॉस 2200 चिप कुछ क्षेत्रों में Galaxy S22 सीरीज को पावर दे सकती है. सैमसंग आमतौर पर अमेरिका में स्नैपड्रैगन का उपयोग करता है, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक्सीनॉस का इस्तेमाल किया जा रहा है. Galaxy S22 Ultra में इसके मुख्य 108MP कैमरे के लिए एक सुपर क्लियर लेंस होगा.