Galaxy S23 से कितना अलग होगा नया Samsung Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोन? वायरल डिजाइन से चला पता

Samsung Galaxy S24 Ultra: Samsung Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोन की कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं. इस स्मार्टफोन की तस्वीरें ऑनलाइन शेयर की गई हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस नए स्मार्टफोन में क्या खास फीचर्स हो सकते हैं? यूजर्स को इस नए स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार है और अब इसकी तस्वीरें भी लीक हो गई हैं. जिससे यूजर्स को अब इस नए स्मार्टफोन के डिजाइन की झलक मिल गई है. ऑनलाइन लीक तस्वीरों में इस स्मार्टफोन के नीचले और ऊपरी हिस्से को दिखाया गया है.

यह तो साफ है कि Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोन के डिजाइन में कंपनी की तरफ से बदलाव होगा. इन लीक तस्वीरों से भी डिजाइन में परिवर्तन के संकेत मिल गए हैं. Samsung Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोन की लीक तस्वीरों से पता चल रहा है कि इस नए स्मार्टफोन के मॉडल में निचले स्पीकर के लिए एक लंबी पट्टी होगी जो डिजाइन में भी दिख रही है.

S23 Ultra and S24 Ultra, top bottom and side comparison.

The body thickness is slightly thinner to 8.6mm

The speaker becomes a long bar

Air vents moved to the top

S Pen flat

The buttons are thicker

Titanium alloy material has better texture pic.twitter.com/T7JTKwqRRi

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 7, 2023