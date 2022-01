Samsung Galaxy Tab A8 को पिछले दिनों भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था और अब इसे सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इस टैबलेट में 10.5 इंच की WUXGA डिस्प्ले दी गई है और पावर बैकअप 7,040mAh की बैटरी मौजूद है. यह टैबलेट Wi-Fi और Wi-Fi + LTE वेरिएंट में उपलब्ध होगा. यह octa-core प्रोसेसर पर काम करता है और खास बात है कि इसमें Dolby Atmos audio सपोर्ट दिया गया है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में सबकुछ.Also Read - OnePlus 6 सीरीज का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स हो जाएं सावधान! अब नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट

Samsung Galaxy Tab A8: कीमत और ऑफर्स

Samsung Galaxy Tab A8 टैबलेट को भारतीय बाजार में चार वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके 3GB + 32GB स्टोरेज Wi-Fi only मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है. जबकि Wi-Fi + LTE मॉडल को बाजार में 21,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है और इसमें 4GB + 64GB स्टोरेज दी गई है. वहीं 4GB + 64GB Wi-Fi only वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये और Wi-Fi + LTE वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये है. Also Read - Realme 9i ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ भारत में हुआ लॉन्च, शुरुआती कीमत 13,999 रुपये, जानिए डिटेल

यह टैबले कंपनी की आधिकारिक​ वेबसाइट के अलावा Amazon, Reliance Digital और ऑनलाइन रिटेलर्स पर सेल के लिए उपलब्ध हो गया है. इस पर मिलने वाले ऑफर्स की बात करें जो इसमें यह नो कोस्ट ईएमआई विकल्प के साथ उपलब्ध होगा और इसकी शुरुआती ईएमआई 1,777.66 रुपये है. इसके अलावा ICICI बैंक कार्ड पर 2,000 रुपये का कैशबैक प्राप्त किया जा सकता है. Also Read - Tecno Pop 5 Pro: 6,000mAh बैटरी क्षमता वाला ये स्मार्टफोन जल्द देगा भारत में दस्तक, जानिए क्या होगा इसमें खास?