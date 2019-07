साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी दिग्गज सैमसंग अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy Note 10 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस स्मार्टफोन को कंपनी 7 अगस्त को न्यू यॉर्क में होने वाले इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन के साथ कंपनी इस इवेंट में कुछ अन्य प्रॉडक्ट भी लॉन्च कर सकती है। इनमें Galaxy Watch Active 2, Galaxy Tab S6, नए Galaxy Buds आदि प्रॉडक्ट शामिल हैं। पिछले कुछ समय से हम Galaxy Tab S6 की लीक्स ऑनलाइन देख रहे हैं। अब इस टैबलेट के कुछ प्रैस रेंडर्स और स्पेसिफिकेशंस एक बार फिर सामने आई है।

टिप्सटर Ishan Agrawal और Android Headlines पब्लिकेशन ने Galaxy Tab S6 के कुछ रेंडर्स लीक किए हैं। रेंडर्स को देखने से पता चलता है कि Tab S6 में फिजिकल होम बटन शामिल नहीं है, जिसका मतलब है कि टैबलेट ऑन-स्क्रीन नेवीगेशन के साथ आएगा। इसके अलावा यह टैबलेट कीबोर्ड फोलियो कवर और S Pen Stylus के साथ देखा जा सकता है। इसके बॉटम में ड्यूल स्पीकर्स के साथ USB Type-C पोर्ट भी देखा जा सकता है। इसका फ्रेम मेटल से बना होगा और इसके बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप शामिल होगा।

The Samsung Galaxy Tab S6 will have S-Pen with ‘Air Mouse’ feature.

-Dimensions: 244.5×159.5×5.7mm 420g

-Back Cam: 13MP (f/2.0)+5MP (f/2.2), Front Cam: 8MP (f/2.0) + Facial Recognition

-Resolution: 2560 x 1600 AMOLED

-Snapdragon 855 along with 7040mAH

-Colour: Mountain Grey (1/2) pic.twitter.com/GkTSryTVej

