Samsung ने पिछले दिनों ही भारतीय बाजार में अपने दो टैबलेट Samsung Galaxy Tab S7 FE और Galaxy Tab A7 Lite को लॉन्च किया था. जो कि शानदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स से लैस हैं. वहीं अब कंपनी ने आज यानि 23 जून से इन दोनों डिवाइसेज को सेल के लिए उपलब्ध करा दिया है. यूजर्स इन्हें आकर्षक इंट्रोड्यूसरी ऑफर के साथ खरीद सकते हैं. Galaxy Tab S7 FE को अफोर्डेबल प्राइस और शानदार परफॉर्मेंस क्षमता के साथ लॉन्च किया गया है. वहीं Galaxy Tab A7 Lite में भी शानदार फीचर्स की सुविधा दी गई है. आइए जानते हैं इनकी कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से… Also Read - Live Updates, India vs New Zealand, ICC World Test Championship Final 2021, Day 6 : विराट-पुजारा सस्‍ते में आउट, चैंपियन बनने की चाह में हार ना जाए भारत

Samsung Galaxy Tab S7 FE और Galaxy Tab A7 Lite: कीमत व ऑफर्स

Samsung Galaxy Tab S7 FE के 4GB + 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 46,999 रुपये है. जबकि 6GB + 128GB मॉडल को 50,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. यह टैबलेट Mystic Black, Mystic Green, Mystic Pink और Mystic Silver कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. Also Read - ICC Test Rankings: Ravindra Jadeja नंबर 1 ऑलराउंडर, 4 साल बाद फिर छुआ मुकाम

जबकि Samsung Galaxy Tab A7 Lite को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके 3GB + 32GB LTE मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है. वहीं इसी स्टोरेज के साथ Wi-Fi मॉडल की कीमत 11,999 रुपये है. इसे Grey और Silver कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. ये डिवाइस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर सेल के लिए उपलब्ध होगा. Also Read - Karishma Kapoor ने किया था सनसनीखेज़ खुलासा, हनीमून पर पति ने दोस्तों के साथ सोने पर किया मजबूर