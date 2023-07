Hindi Technology

Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Watch 6 सीरीज और Tab 9 टैबलेट की कीमत से उठा पर्दा, भारत में खरीदारों को चुकानी होगी इतनी कीमत

इस सेगमेंट में Xiaomi और Oppo को टक्कर देने के लिए इस साल Samsung कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए हैं.

Samsung ने भारत के लिए गैलेक्सी फोल्डिंग स्मार्टफोन के साथ टैबलेट और स्मार्टवॉच की कीमतों का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने कल अपने इवेंट में Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9 सीरीज और Galaxy Watch 6 सीरीज को लॉन्च किया है. लॉन्चिंंग के दौरान कंपनी ने ग्लोबल मार्केट के लिए कीमतों से पर्दा उठा दिया था, लेकिन भारत के लिए कीमतों की जानकारी बाद में दी है. इस साल सैमसंग ने अपने बहुत से प्रोडक्ट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए हैं. दरअसल, कंपनी इस सेग्मेंट में Xiaomi और Oppo को टक्कर देने के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए हैं. Samsung के सभी डिवाइस आज से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं.

Samsung Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 की भारत में कीमत

Samsung के नये फोल्डिंंग फोन में Snapdragon 8 Gen 2 SoC और हिंंज डिजाइन देखने को मिल रहा है. इसके अलावा सैमसंग ने Galaxy Z Flip 5 के डिस्प्ले में भी कई बदलाव किए हैं. जानिये दोनों की कीमतें भारत में कितनी हैं.

-Samsung Galaxy Z Flip 5 (8GB + 256GB): 99,999 रुपये

-Samsung Galaxy Z Flip 5 (8GB + 512GB): 1,09,999 रुपये

-Samsung Galaxy Z Fold 5 (12GB + 256GB): 1,54,999 रुपये

-Samsung Galaxy Z Fold 5 (12GB + 512GB): 1,64,999 रुपये

-Samsung Galaxy Z Fold 5 (12GB + 1TB): 1,84,999 रुपये

Samsung ने कहा है कि प्री-बुकिंंग करने वाले खरीदारों को 23,000 रुपये के बेनेफिट्स मिलेंगे. Z Flip 5 पर 20,000 रुपये के बेनेफिट्स मिलेंगे. इसमें कैशबैक और अपग्रेड बोनस शामिल है.

प्री-बुकिंग के लिए 27 जुलाई से 17 अगस्त तक विंंडो खुली रहेगी. इसके बाद सेल शुरू हो जाएगी.

Samsung Galaxy Watch 6 series : भारत में कीमत



Samsung के नये स्मार्टवॉच में हेल्थ फीचर के साथ फॉल डिटेक्शन फीचर भी है. दूसरे ऐप्स को भी ये सपोर्ट करता है. Samsung के अनुसार यूजर्स AFib या हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हैं. पुराने Samsung स्मार्टवॉच की तरह ही नई वॉच भी दो एडिशन में लॉन्च की गई है – Watch 6 और Watch 6 Classic. दोनों के फीचर कमोबेस एक जैसे ही हैं. इनकी कीमतें यहां चेक करें.

-Samsung Galaxy Watch 6 40mm Bluetooth: 29,999 रुपये

-Samsung Galaxy Watch 6 40mm LTE: 33,999 रुपये

-Samsung Galaxy Watch 6 44mm Bluetooth: 32,999 रुपये

-Samsung Galaxy Watch 6 44mm LTE: 36,999 रुपये

-Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43mm Bluetooth: 36,999 रुपये

-Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43mm LTE: 40,999 रुपये

-Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm Bluetooth: 39,999 रुपये

-Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43mm LTE: 43,999 रुपये

Samsung इन घड़ियों की खरीदारी पर भी 6,000 रुपये का कैशबैक ऑफर कर रहा है. 4000 रुपये का अपग्रेड बोनस भी है.

Samsung Galaxy Tab S9 series : भारत में कीमत



नये Galaxy Tab S9 सीरी में तीन मॉडल हैं – Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 Plus और Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

तीनों का डिस्प्ले, बैटरी और कैमरा दमदार है. तीनों मॉडल में Qualcomm’s Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट है. Galaxy Tab S9 Plus में 12.4 इंच AMOLED डिस्प्ले है, वहीं स्टैंडर्ड मॉडल में 11 इंच पैनल है. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra में 14.6 इंच स्क्रीन है. तीनों मॉडल में 120Hz सपोर्ट है.

-Samsung Galaxy Tab S9 (128GB, Wi-Fi and 5G): 72,999 रुपये और 85,999 रुपये

-Samsung Galaxy Tab S9 (256GB, Wi-Fi and 5G): 83,999 रुपये और 96,999 रुपये

-Samsung Galaxy Tab S9 Plus (256GB, Wi-Fi and 5G): 90,999 रुपये और 1,04,999 रुपये

-Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (256GB, Wi-Fi and 5G): 1,08,999 रुपये और 1,22,999 रुपये

-Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (512GB, Wi-Fi and 5G): 1,19,999 रुपये और 1,33,999 रुपये

Samsung अपने टैब्स पर 12,000 रुपये का कैशबैक दे रहा है.

