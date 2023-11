भारत में Samsung जल्द जारी कर सकता है अपना पहला रग्ड हैंडसेट Galaxy XCover 7, लीक हुए फीचर्स

सैमसंग ने जून 2022 में Galaxy Xcover 6 Pro रग्ड फोन लॉन्च किया. ये रग्ड फोन यूरोप और अन्य बाजारों में उपलब्ध है, लेकिन भारत में नहीं आया. दक्षिण कोरिया की टेक कंपनी अब इस फोन के सक्सेसर स्मार्टफोन Galaxy Xcover 7 पर काम कर रही है. स्मार्टफोन के लीक हुए रेंडर अब इंटरनेट पर आ चुके हैं, जिसके में ये दावा किया गया है कि रग्ड स्मार्टफोन को गीकबेंच पर भी देखा गया है.

GizmoChina की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग भारत में Galaxy Xcover 7 रगेड फोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है. अगर अफवाहें सच होती हैं, तो यह देश में लॉन्च होने वाला कंपनी का पहला रग्ड फोन होगा. भारत में ये Galaxy Xcover 7 नाम के साथ आएगा.

X पर किए गए पोस्ट में एक टिप्सटर ने दावा किया है कि Galaxy Xcover 7 को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) वेबसाइट पर SM-G556B मॉडल नंबर के साथ लिस्टेड पाया गया है.

📌Samsung Galaxy XCover 7 hits BIS India with model code SM-G556B.

It appeared on Geekbench a few days ago and confirmed these specs:

– MediaTek Dimensity 6100+

– 6GB RAM

– OneUI based on Andriod 14#samsung #galaxyxcover7 #bisindia #india pic.twitter.com/A4YpjW2xPp

— Simranpal Singh (ਸਿਮਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ) (@simransingh931) November 22, 2023