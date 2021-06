Samsung ने पिछले साल Galax S21 सीरीज को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था. इस सीरीज में Galaxy S21, Galaxy S21 Plus और Galaxy S21 Ultra शामिल हैं. अगर आप Galaxy S21 Plus को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके एक अच्छा मौका है. क्योंकि इस स्मार्टफोन की खरीददारी पर 10,000 रुपये की छूट प्राप्त की जा सकती है. लेकिन यह ऑफर लिमिटेड समय तक ही उपलब्ध है. आइए जानते हैं अब किस कीमत में उपलब्ध हो रहा है Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन… Also Read - Amazon के सीईओ जेफ बेजोस भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान, 20 जुलाई को होंगे रवाना

Samsung Galax S21 Plus: मिल रहा है ऑफर

Samsung Galax S21 Plus पर मिल रहे ऑफर की बात करें तो यूजर्स इसकी खरीददारी पर सीधे 10,000 रुपये का इंस्टैंट कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं. कैशबैक के बाद इस स्मार्टफोन के 128GB स्टोरेज मॉडल को 71,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. जबकि 256GB मॉडल को 75,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. कंपनी की ओर से दिए जा रहे इस ऑफर के तहत 10,000 रुपये के इंस्टैंट कैशबैक के साथ ही आप Galaxy Buds Pro को मात्र 900 रुपये में खरीद सकते हैं. जबकि इसकी ओरिजनल कीमत 15,990 रुपये है. बता दें कि यह ऑफर केवल 30 जून तक ही वैलिड है और इसका लाभ कंपनी के आधिकारिक स्टोर्स से उठाया जा सकता है. स्पष्ट कर दें कि इस ऑफर का लाभ केवल HDFC बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ही मिलेगा.

Samsung Galaxy S21 Plus: स्पेसिफिकेशन्स

Samsung Galaxy S21 Plus का प्रीमियम रेंज स्मार्टफोन है और इसे Exynos 2100 प्रोसेसर पर पेश किया गया है. इसमें पावर बैकअप के लिए 4,800mAh की बैटरी मौजूद है. फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दी गइ है और फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है. फोन का प्राइमरी सेंसर 64MP का है. वहीं इसमें 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 12MP का वाइड एंगल लेंस दिया गया है.