आजकल स्मार्टफोन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं और इनके बिना थोड़ी देर भी रहना बेहद मुश्किल है. लेकिन कई बार स्मार्टफोन की वजह से लोगों को नुकसान भी हो जाता है और आजकल स्मार्टफोन में ब्लास्ट में भी काफी खबरें सामने आ रही है. वहीं स्मार्टफोन में ब्लास्ट का एक और मामला सामने आया है. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अलास्क एयरलाइंस के एक विमान में स्मार्टफोन में आग लग गई. यह Samsung का स्मार्टफोन था और बताया जा रहा है कि यह Samsung Galaxy A21 था जिसमें आग लगी. आग लगने के बाद विमान को खाली करा लिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

onemileatatime की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस के एक विमान में Samsung के स्मार्टफोन में आग लग गई. आग लगने के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्लाइट के अंदर के एक यात्री के फोन में आग लग गई. वह यात्री सिएटल-टैकोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था. हवाई अड्डे का संचालन करने वाले पोर्ट ऑफ सिएटल के प्रवक्ता पेरी कूपर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने वाला स्मार्टफोन Samsung Galaxy A21 था. इस विमान में 128 यात्री थे और सभी को बस द्वारा टर्मिनल तक पहुंचाया गया.

Just talked with a passenger on Alaska Airlines flight 751, where a fire broke out in the plane after landing at Seattle-Tacoma International Airport. A passenger’s cell phone caught on fire, an Alaska Airlines official tells @KIRO7Seattle . We’re live at SeaTac at 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z

