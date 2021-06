Samsung ने अपने स्मार्ट टीवी रेंज में नया और इनोवेटिव डिजाइन वाला टीवी शामिल करते हुए ‘The Frame TV 2021’ को लॉन्च किया है. इस टीवी में कस्टमाइजेबल बेज़ेल्स दिए गए हैं और यह 46 प्रतिशत अधिक पतला है. कंपनी का यह नया टीवी स्मार्ट और बेहद इनोवेटिव है. इस टीवी को 4 अलग साइज में लॉन्च किया गया है, इसमें 44 इंच से लेकर 65 इंच वाले मॉडल शामिल हैं. आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से… Also Read - लो बजट स्मार्टफोन Nokia C01 Plus हुआ लॉन्च, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सबकुछ

Samsung The Frame TV 2021: कीमत और ऑफर्स

Samsung The Frame TV 2021 को इंडियन मार्केट में 61,990 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. यह टीवी 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच मॉडल में उपलब्ध होगा. इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा ई-कॉमर्स साइट Amazon और Flipkart से खरीद सकते हैं. यह 12 जून को पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होगा. इस स्मार्ट टीवी को शानदार ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है. यदि आप इस स्मार्ट टीवी को 12 जून से 21 जून के बीच खरीदते हैं तो आपको 9,900 रुपये तक का बेज़ेल उपहार स्वरूप बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा. इसके अलावा HDFC Bank के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 3,000 रुपये का कैशबैक और नो कोस्ट ईएमआई विकल्प दिया प्राप्त किया जा सकता है. Also Read - Vodafone Idea का धांसू प्लान, 699 रुपये में उठा सकते हैं डबल कीमत का लाभ, जानें बेनिफिट्स

Samsung The Frame TV 2021: स्पेसिफिकेशन्स

Samsung The Frame TV 2021 में 4K QLED डिस्प्ले दी गई है जो कि यूजर्स को बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी प्रदान करने में सक्षम है. इसमें यूजर्स को बेहतर कंट्रास्ट मिलेगा और The Frame TV 2021 में सैमसंग क्वांटम डॉट तकनीक, ताकतवर क्वांटम प्रोसेसर 4K, 4K एआई अपस्केलिंग क्षमता और स्पेसफिट साउंड भी मौजूद है, जो आपके कमरे के माहौल को जांचकर खुद-ब-खुद सबसे अनुकूल साउंड सेटिंग्स देने लगती है. Also Read - WWDC 2021 Recap Video: iOS 15 और iPadOS 15 समेत एप्पल की बड़ी घोषणाएं

The Frame TV 2021 में आर्ट मोड दिया गया है. जब टीवी ऑफ होता है तब भी The Frame उसे सार्थक बनाता है. जब आप टीवी नहीं देख रहे होते हैं तब काली स्क्रीन के बजाय आप उसे पिक्चर फ्रेम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कलाकृतियां और तस्वीरें बिल्कुल वैसी नजर आती हैं, जैसी कागज, फिल्म या कैनवास पर दिखतीं. इसके अलावा आर्ट स्टोर भी दिया गया है जिसकी मदद से आप टीवी को पिक्चर फ्रेम में चेंज कर सकते हैं. इसमें आपको दुनियाभर की 1,400 चुनिंदा कलाकृतियां दिखती हैं.