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कहीं आप भी तो नहीं चला रहे हैं फर्जी सिम? सरकार ने भेजा अलर्ट, Sanchar Saathi पर इस तरह से करें चेक

Sanchar Saathi: भारत सरकार ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है, इसमें अपील की गई है कि नए मोबाइल कनेक्शन लेने से पहले संचार साथी पोर्टल पर जरूरी जांच लें कई आप फर्जी सिम तो नहीं खरीद रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 21, 2026, 7:42 PM IST
Sanchar Saathi
कहीं आप भी तो नहीं चला रहे हैं फर्जी सिम? (Image: AI)

Sanchar Saathi: सरकार ने लोगों से अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन की जांच करने को कहा है. इसके लिए दूरसंचार विभाग ने Sanchar Saathi Portal और मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी है. इस प्लेटफॉर्म पर यूजर देख सकते हैं कि उनके नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं. अगर कोई नंबर ऐसा है जिसे वे इस्तेमाल नहीं करते या उनके नाम से जारी होने की जानकारी नहीं है, तो उसे ब्लॉक करने का विकल्प भी मिलता है. सरकार ने लोगों से समय-समय पर यह जांच करने को कहा है.

बिना जानकारी के 25 SIM किए गए एक्टिव

दूरसंचार विभाग की यह सलाह छत्तीसगढ़ में सामने आए एक साइबर अपराध मामले के बाद आई है. जांच के दौरान एक ऐसे एजेंट का पता चला, जिसने लोगों के पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके उनकी जानकारी और सहमति के बिना 25 मोबाइल कनेक्शन यानी SIM एक्टिव कर दिए थे. मामले के सामने आने के बाद DoT और टेलीकॉम कंपनियों ने संबंधित एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया. इसके बाद वह आगे कोई नया मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं कर सकता. इन 25 नंबरों की भी दोबारा जांच की गई और जिन नंबरों का सत्यापन नहीं हो सका, उन्हें बंद कर दिया गया.

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SIM का गलत इस्तेमाल पड़ा सकता है भारी

सरकार ने बताया कि फर्जी तरीके से SIM जारी करना, टेलीकॉम पहचान से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल करना या मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करना कानून के तहत अपराध है. Telecommunications Act, 2023 के तहत ऐसे मामलों में तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. सरकार ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि अपने नाम पर जारी SIM किसी दूसरे व्यक्ति को न दें और न ही उसे किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करें. गलत इस्तेमाल होने पर मूल ग्राहक के लिए भी कानूनी परेशानी खड़ी हो सकती है.

Sanchar Saathi पर मोबाइल नंबर करें चेक

Sanchar Saathi Portal और ऐप के जरिए लोग अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल नंबरों की जानकारी देख सकते हैं. अगर कोई नंबर ऐसा मिलता है जिसे वे नहीं पहचानते या जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है. सरकार के मुताबिक, मोबाइल कनेक्शन की नियमित जांच साइबर फ्रॉड में टेलीकॉम संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद कर सकती है. इसलिए लोगों को अपने नाम से चल रहे मोबाइल नंबरों की जानकारी समय-समय पर देखनी चाहिए.

मोबाइल का IMEI नंबर भी कर सकते हैं चेक

Sanchar Saathi पर मोबाइल हैंडसेट की जांच करने की सुविधा भी दी गई है. इसके लिए ‘Check Genuineness of Your Mobile handset’ सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे मोबाइल के ब्रांड नाम, मॉडल नाम और निर्माता से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है. सरकार ने लोगों से मोबाइल कनेक्शन और डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए Sanchar Saathi की सुविधाओं का इस्तेमाल करने और साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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