Sansad TV Youtube Channel Hacked: Youtube ने Sansad TV के आधिकारिक अकाउंट का बंद कर दिया है, जिसके बाद यूजर्स जैसे ही अकाउंट को ओपन करेंगे तो वहां कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है. इसकी बजाय संसद टीवी के पेज पर Youtube की ओर से एक मैसेज शो किया जा रहा है. जिसमें लिखा है कि 'यूट्यूब के कम्‍युनिटी गाइडलाइंस के उल्‍लंघन के लिए इस अकाउंट को बंद कर दिया गया है'. हालांकि, सच्चाई यह है कि संसद टीवी का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है और सरकार ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी किया है.

सरकार द्वारा Sansad TV के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया गया है. जिसके पुष्टि की गई है कि 15 फरवरी 2022 को Sansad TV का यूट्यूब हैक हो गया था और यूट्यूब सुरक्षा खतरों को संबोधित करा रहा है. इस मुद्दे को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा.

The YouTube channel of Sansad TV was compromised by some scamsters on Feb 15, 2022. Youtube is addressing the security threat and the issue will be resolved asap. pic.twitter.com/k1DI7HmZTh

