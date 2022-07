भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी WhatsApp बैंकिंग सेवा शुरू की है. भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक ने एक आधिकारिक ट्वीट के माध्यम से सेवा शुरू करने की घोषणा की. WhatsApp पर उपलब्ध ऐसी बैंकिंग सेवाएं उपयोगकर्ताओं के लिए जीवन आसान बना देंगी, मुख्यतः क्योंकि उन्हें अपने खाते की बैलेंस राशि को चेक करने के लिए एक नया ऐप डाउनलोड करने या एटीएम जाने की आवश्यकता नहीं होगी. Also Read - WhatsApp Android to iOS chat: WhatsApp लेकर आया जबरदस्त अपडेट, अब Android से iOS में आसानी से माइग्रेट होगी चैट हिस्ट्री

एसबीआई ने ट्विटर पर सेवा शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि आपका बैंक अब WhatsApp पर है. अपने खाते की बैलेंस राशि के बारे में जानें और चलते-फिरते मिनी स्टेटमेंट देखें. अभी के लिए, WhatsApp पर SBI उपयोगकर्ता अपने खाते की बैलेंस राशि और मिनी बैंक स्टेटमेंट भी प्राप्त कर सकेंगे. एसबीआई WhatsApp बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, उपयोगकर्ताओं को सिर्फ +919022690226 नंबर पर 'Hi' भेजना होगा. WhatsApp पर अपने एसबीआई बैंक खाते की शेष राशि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स हैं:

1: आपको सबसे पहले SBI WhatsApp बैंकिंग सेवाओं के लिए अपना खाता पंजीकृत करना होगा.

2: इन सेवाओं के लिए पंजीकरण करने के लिए, आपको बैंक के साथ पंजीकृत अपने 10 अंकों के मोबाइल नंबर से 917208933148 पर SMS WAREG A/c No भेजना होगा.

3: पंजीकरण पूरा होने के बाद, +919022690226 नंबर पर ‘Hi’ भेजें.

4: इसके बाद, आपको एक संदेश प्राप्त होगा जिसमें लिखा होगा ‘प्रिय ग्राहक, एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं में आपका स्वागत है’

अब आप इनमें से कोई भी एक विकल्प का चुनाव करें

1. Account Balance

2. Mini Statement

3. De-register from WhatsApp Banking

आप टाइप भी कर सकते हैं.

5: अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनें. अब बैलेंस चेक करने के लिये ‘1’ प्रेस करें. अगर आपको मिनी स्टेटमेंट चाहिए तो ‘2’ को चुने. WhatsApp पर आपका बैलेंस आ जाएगा.

इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एसबीआई कार्ड WhatsApp connect के नाम से WhatsApp आधारित सेवाएं भी प्रदान करता है. यह सेवा एसबीआई क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अपने खाते का समरी, रिवॉर्ड पॉइंट, बकाया राशि, कार्ड से भुगतान करने आदि की जांच करने की अनुमति देती है.