SBI WhatsApp Banking Service: भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले महीने अपने ग्राहकों के लिए वॉट्सऐप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है. वर्तमान में, मिनी स्टेटमेंट और अकाउंट बैलेंस को तुरंत जांचने के लिए SBI WhatsApp बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है. मिनी स्टेटमेंट के हिस्से के रूप में, एसबीआई ग्राहक के पिछले पांच लेनदेन का विवरण प्रदान करेगा. ऋणदाता अपनी नई WhatsApp बैंकिंग सेवाओं के बारे में खाताधारकों को सूचित करता रहा है.Also Read - Sovereign Gold Bond Scheme : सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की नई सीरीज आज से शुरू, निवेश से पहले जानें 10 बड़ी बातें

एसबीआई ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा कि आपका बैंक अब वॉट्सऐप पर है. अपने खाते की शेष राशि के बारे में जानें और चलते-फिरते मिनी स्टेटमेंट देखें. Also Read - Free Doorstep Banking Services : एसबीआई इन ग्राहकों को देगा डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं, यहां पाएं पूरा डिटेल

Your bank is now on WhatsApp. Get to know your Account Balance and view Mini Statement on the go.#WhatsAppBanking #SBI #WhatsApp #AmritMahotsav #BhimSBIPay pic.twitter.com/taKZQ6FCFN — State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 25, 2022

Also Read - भारतीय स्टेट बैंक ने मानक उधारी दर में 50 आधार अंकों तक की बढ़ोतरी, बढ़ेगा ईएमआई का बोझ

SBI WhatsApp बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें

SBI WhatsApp बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए, आपको पहले अपना एकाउंट रजिस्टर करना होगा और SMS के जरिये इसके लिए अपनी सहमति देनी होगी. जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सेवाओं का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तो उसे बैंक से एक संदेश प्राप्त होगा, जिसमें उसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा.

आप SBI WhatsApp बैंकिंग सेवाओं के लिए रजिस्टर नहीं हैं, तो रजिस्टर करने के लिए और इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए तथा अपनी सहमति प्रदान करने के लिए, कृपया बैंक के साथ अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से निम्नलिखित एसएमएस WAREG A/c नंबर 917208933148 पर भेजें. आप Bank.sbi पर इन सेवाओं के लिए विस्तृत T&C देख सकते हैं.

SBI WhatsApp बैंकिंग सेवा कैसे प्राप्त करें :

1: सबसे पहले रजिस्टर करें.

2: रिजस्टर करने के बाद SBI को +919022690226 पर ‘Hi’ लिख कर भेजें. या एसबीआई WhatsApp से आए संदेश (Dear Customer, You are successfully registered for SBI WhatsApp Banking services) पर रिप्लाई कर सकते हैं.

3: एक बार आप मैसेज भेज देते हैं, आपको नीचे दिये गया रिप्लाई मिलेगा.

Dear Customer,

Welcome to SBI Whatsapp Banking Services!

Please choose from any of the options below.

1. Account Balance

2. Mini Statement

3. De-register from WhatsApp Banking

आपको इनमें से जो सेवाएं चाहिए, उस पर क्लिक करें.

4: अगर आपने मिनी स्टेटमेंट का चुनाव किया है तो आपको पिछले पांच साल का स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगा.