Delhi Police के नाम पर धड़ाधड़ शिकार बना रहे स्कैमर्स, फोन पर मांग लेते हैं बैंक और आधार के डिटेल

ऑनलाइन धोखाधड़ी ही बस एक रास्ता नहीं है, स्कैमर्स के पास लोगों को लूटने के न जाने कितने रास्ते निकल आए हैं. कभी वीडियो कॉल के जरिये तो कभी बैंक से लोन देने के नाम पर और अब दिल्ली पुलिस के नाम स्कैमर्स अपने शिकार तलाश रहे हैं. जी हां, हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. फिल्म क्रिटिक्स सुचित्रा त्यागी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में अपने साथ हुई ऐसी ही एक घटना के बारे में बताया है. पोस्ट के अनुसार, स्कैमर्स ने जिस तरह बात की, वो पूरी प्रक्रिया बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड थी. एक ऑटोमेटेड कॉल ने उनसे कहा प्रेस – 1… यहां जानिये दिल्ली पुलिस के नाम पर कैसे बेवकूफ बना रहे स्कैमर्स.

Phishing scam- Just got an automated call saying “This call is from @DelhiPolice, a document of yours needs to be picked up, stay on the line and press…*garbled*. I randomly press 1, it connects me to a man claiming to be a cop, asking why *I* have called the police line….🤣 🧵 — Sucharita (@Su4ita) June 4, 2023