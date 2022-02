Signal App: Whatsapp का प्रतिद्वंदी ऐप Signal अपने यूजर्स को लुभाने की भरसक कोशिश कर रहा है और ऐसे में कंपनी आए दिन नए फीचर्स और अपडेट पेश कर रही है. वहीं एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप Signal ने घोषणा की है कि वह अब यूजर्स को चैट मिटाए बिना अपना फोन नंबर बदलने की सुविधा दे रहा है. यानि यदि यूजर अपना नंबर बदलते हैं (Signal Features) तो उनकी चैट डिलीट नहीं होगी. आइए जानते हैं इस फीचर (Signal Instant Messaging App) के बारे में डिटेल से.Also Read - Samsung Galaxy Tab S8 Series आज देगी दस्तक, 11200mAh की दमदार बैटरी सहित मिलेंगे कई धांसू फीचर्स

Signal ने कहा कि अब वह आपकी सभी चैट, प्रोफाइल जानकारी और ग्रुप्स को बनाए रखते हुए आपके Signal अकाउंट (Signal Account) पर फोन नंबर बदलने की क्षमता प्रदान करती है. कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, 'यदि आपको एक नया फोन मिल रहा है, (Signal vs Whatsapp) लेकिन अपना पुराना नंबर रखते हुए, अब आप अपने संपर्कों और चैट इतिहास को अपने नए डिवाइस पर ले जाने के लिए एंड्राइड या आईओएस पर हमारे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड डिवाइस-टू-डिवाइस ट्रांसफर (End to End Device Transfer) का उपयोग कर सकते हैं.'

कंपनी ने बताया, 'सुनिश्चित करें कि आप अपने पुराने डिवाइस को पोंछने या रीसाइक्लिंग करने से पहले ऐसा करते हैं, क्योंकि Signal संदेशों को अंतर्निहित ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाउड बैकअप (Cloud Backup) से बाहर रखा गया है.'

Signal ने उल्लेख किया कि यदि उपयोगकर्ता अपने मौजूदा फोन को रख रहे हैं, लेकिन एक नया नंबर प्राप्त कर रहे हैं, तो चेंज नंबर फीचर उन्हें डिवाइस पर अपना प्रोफाइल और सभी मौजूदा संदेशों और समूहों को रखने देगा. साथ ही कंपनी ने यह भी जानकारी दी है कि जब कोई Signal पर अपना फोन नंबर बदलता है, तो यूजर्स को एक चैट इवेंट दिखाई देगा, जिससे उन्हें पता चलेगा कि उनका नंबर बदल गया है. यह फीचर यूजर्स के लिए बेहद ही सुविधाजनक साबित होगा.