Sikhs For Justice: केंद्र सरकार ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संगठन के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. (Punjab Politics TV Blocked) सरकार का कहना है कि इन (Social Media Apps) अकाउंट्स व ऐप्स का सिख फॉर जस्टिस के साथ घनिष्ठ संबंध है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?Also Read - Realme लेकर आ रही है दुनिया का सबसे फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन, 29 फरवरी को देगा बाजार में दस्तक

.@MIB_India orders blocking of Apps, website, and social media accounts linked to banned organization Sikhs For Justice

Ministry used emergency powers under IT Rules on 18th February to block the digital media resources of “Punjab Politics TV”

Details: https://t.co/YGSwx3Ixxe pic.twitter.com/HvJh8LBVib

— PIB India (@PIB_India) February 22, 2022