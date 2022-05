SIM Card New Rule: अगर आप नया सिम खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही काम की है. क्यों​कि सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं. (buy new sim card) जिसके बाद नया सिम खरीदना (New SIM Card Rules) जिसके बाद सिम आपके घर पर ही डिलीवर होगा.Also Read - लॉन्च हुआ 7,000mAh बैटरी वाला दमदार स्मार्टफोन, एक बार चार्ज करने पर चलेगा 2 दिन, जानिए कीमत

ये लोग नहीं खरीद सकेंगे नया सिम

सरकार ने सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद 18 साल से कम उम्र के कस्टमर्स नया सिम नहीं खरीद सकेंगे. यानि अब कंपनियां 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिम कार्ड नहीं बेच सकेंगी. इसके अलावा उन लोगों को भी सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

खुद वेरिफाई कर सकेंगे डॉक्यूमेंट्स

सरकार के नए नियमों के अनुसार अब कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद ही वेरिफाई कर सकते हैं. अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आप आधार कार्ड या डिजीलॉकर में सेव किए गए किसी भ डॉक्यूमेंट को खुद ही वेरिफाई कर सकते हैं. बता दें कि पहले प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए कस्टमर्स को KYC प्रोसेस से गुजरना पड़ता था.

घर पर डिलीवर होगा सिम कार्ड

अब कस्टमर UIDAI बेस्ड वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने घर पर ही सिम मंगवा सकते हैं. DoT के नए नियमों के अनुसार आप नए सिम कार्ड के लिए ऐप या वेबसाइट के जरिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं. जिसके बाद सिम घर पर ही डि​लीवर हो जाएगा. नए नियमों को कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर को मंजूरी मिल चुकी है. इसके साथ ही अब नए मोबाइल सिम के लिए आपको केवल UIDAI की Aadhaar बेस्ड e-KYC सर्विस का इस्तेमाल करना होगा. बता दें कि अब आपको इस वेरिफिकेशन के लिए केवल 1 रुपये का भुगतान करना होगा.