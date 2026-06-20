फुल 5G नेटवर्क होने के बावजूद स्मार्टफोन में क्यों चलता है स्लो इंटरनेट? 90 फीसदी लोगों को नहीं पता होगी वजह

5G Internet Not Working: हम में से कई लोग ऐसी समस्या का सामना करते हैं, जहां फोन में फुल 5G नेटवर्क दिखता है लेकिन इंटरनेट की स्पीड काफी धीमी रहती है. ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनके मोबाइल में कोई खराबी है, जबकि असली वजह कुछ और ही है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/technology/slow-internet-problem-why-does-your-phone-show-full-5g-signal-internet-not-work-8452108/ Copy

5G signal but no internet (Image: AI)

फोन में 5G पूरा, फिर भी इंटरनेट स्लो

मोबाइल सही, फिर भी नेट नहीं चलता

फुल नेटवर्क दिखे, लेकिन स्पीड रहे कम

5G होने पर भी इंटरनेट अटक क्यों जाता

जानिए स्लो इंटरनेट की असली क्या है वजह?

5G Internet Not Working: कई बार फोन में पूरे नेटवर्क बार दिखाई देते हैं और 5G का निशान भी बना रहता है, लेकिन इंटरनेट नहीं चलता. ऐसे में लोग सोचते हैं कि जब नेटवर्क पूरा है तो दिक्कत कहां है. असल में 5G का आइकन सिर्फ यह बताता है कि फोन को 5G नेटवर्क मिल रहा है. इसका मतलब यह नहीं कि इंटरनेट हर समय सही तरह काम करेगा. नेटवर्क पर ज्यादा लोड, फोन की सेटिंग या कंपनी की तरफ से आई किसी दिक्कत की वजह से इंटरनेट रुक सकता है.

कई बार समस्या फोन में नहीं बल्कि मोबाइल कंपनी के सिस्टम में होती है. अगर आपके नंबर से जुड़ी कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जाए तो फोन में नेटवर्क पूरा दिखने के बावजूद इंटरनेट बंद हो सकता है. कुछ लोगों ने बताया कि कस्टमर केयर से बात करने और अकाउंट को दोबारा एक्टिव कराने के बाद इंटरनेट तुरंत चलने लगा. इसके अलावा अगर आपका डेली डेटा खत्म हो गया है या स्पीड कम कर दी गई है, तब भी ऐसा लग सकता है कि इंटरनेट पूरी तरह बंद है.

VPN और ऐप्स भी बन सकते हैं वजह

अगर आपने फोन में VPN या नेटवर्क को तेज करने वाले किसी ऐप का इस्तेमाल किया है तो वह भी इंटरनेट रोक सकता है. कई बार ऐसे ऐप्स डेटा कनेक्शन में रुकावट पैदा कर देते हैं. इसके अलावा कुछ ऐप्स को मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलती. ऐसे में नेटवर्क होने के बावजूद वे ऐप्स इंटरनेट से नहीं जुड़ पाते. इसलिए फोन की सेटिंग में जाकर डेटा परमिशन जरूर चेक करनी चाहिए.

फुल सिग्नल का मतलब हमेशा अच्छा इंटरनेट नहीं होता

फोन में दिखने वाले नेटवर्क बार सिर्फ सिग्नल की ताकत बताते हैं. इंटरनेट की स्पीड और उसकी स्थिरता कई दूसरी चीजों पर भी निर्भर करती है. अगर किसी इलाके में एक साथ बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट चला रहे हों तो नेटवर्क पर दबाव बढ़ जाता है. ऐसी हालत में फोन 5G से जुड़ा होने के बावजूद वेबसाइट या ऐप्स नहीं खुलते. कुछ फोन में नेटवर्क आइकन के साथ Exclamation Mark (!) भी दिखाई देता है, जो बताता है कि फोन नेटवर्क से सही नहीं आ पा रहा है.

गलत सेटिंग्स भी पैदा कर सकती हैं परेशानी

फोन की कुछ जरूरी सेटिंग्स गलत होने पर भी इंटरनेट बंद हो सकता है. खासकर APN सेटिंग सही न होने पर फोन नेटवर्क पकड़ तो लेता है लेकिन डेटा नहीं चलता. इसके अलावा कुछ जगहों पर फोन और नेटवर्क के बीच तकनीकी मेल न बैठने की वजह से भी समस्या आ सकती है. ऐसे में फोन टावर का सिग्नल तो दिखाता है, लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाता.

इंटरनेट नहीं चल रहा तो ये आसान तरीके आजमाएं

अगर आपके फोन में भी फुल सिग्नल और 5G दिख रहा है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा, तो सबसे पहले एयरप्लेन मोड ऑन करके कुछ सेकंड बाद बंद करें. इसके बाद फोन को रीस्टार्ट करें. VPN इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बंद करके देखें. नेटवर्क सेटिंग रीसेट करना भी कई बार काम कर जाता है. साथ ही यह भी जांच लें कि फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं. कंपनियां समय-समय पर ऐसे बग ठीक करने के लिए नए अपडेट जारी करती रहती हैं. इन आसान तरीकों से ज्यादातर मामलों में इंटरनेट की समस्या ठीक हो जाती है.