Smartphone Tips and Tricks: आजकल हर किसी के हाथ में फोन नजर आता है और हमारा अधिकतर समय फोन के साथ ही गुजरता है. कई बार अधिक इस्तेमाल करने से भी फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और (Smartphone Fast Charging) आपको बार-बार चार्ज करना पड़ता है. ऐसे में यदि आप फोन पर कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जा तो अक्सर झुंझलाहट होती है. बार-बार फोन डिस्चार्ज होने और धीरे (Fast Charging) चार्ज होने से यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी इस फोन के बार-बार डिस्चार्ज होने से परेशान हैं तो यहां हम आपको एक मजेदार ट्रिक बताने जा रहे हैं.

फोन की सेटिंग में करें ये बदलाव

फोन की सेटिंग में कई ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो कि बेहद ही लाभदायक होते हैं लेकिन कम ही यूजर्स को इनके बारे में जानकारी होती है. फोन को फास्ट चार्ज करने के लिए सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाएं और वहां दिए गए About phone को ओपन करें. इसके बाद आपको वहां सबसे नीचे स्क्रॉल करने पर Build number पर 7-8 बार टैब करना है, जिसके बाद Developer options ओपन होगा.

Developer options के अंदर ही कई सीक्रेट सेटिंग दी गई है. नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपको Networking के ऑप्शन में जाकर Select USB configuration का ऑप्शन ओपन करना है. फिर वहां दिए गए इसमें MTP ऑटो के विकल्प पर जाकर चार्जिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना है. इसके बाद सेटिंग से बाहर आ जाएं और चेक करें कि आपको फास्ट चार्ज हो रहा है या नहीं. इस सेटिंग को करने के बाद आपको बार-बार चार्ज के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा.

फास्ट चार्जिंग के लिए अपनाएं ये तरीके

फोन को करें अपडेट: याद रखें कि अपने फोन को समय-समय पर अपडेट करते रहें, क्योंकि कंपनी अपडेट के जरिए कई सुविधाएं प्रदान कराती है. इसके लिए आपके फोन की बैटरी भी फास्ट चार्ज होती है और फोन में स्लो होने की भी समस्या नहीं होगी.

कंपनी का चार्जर करें उपयोग: फोन को चार्ज करने के लिए कभी भी यूनिवर्सल चार्जर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इससे बैटरी खराब होने का खतरा बना रहता है.

कुछ ऐप्स कर दें बंद: ध्यान रखें कि आप जिन ऐप्स का उपयोग नहीं करते उन्हें बंद कर दें. जैसे कि ब्लूटूथ, जीपीएस और वाईफाई. इससे भी फोन फास्ट चार्ज होता है.

चार्जिंग के दौरान न करें फोन इस्तेमाल: अक्सर लोग फोन को चार्ज पर लगाकर उसे उपयोग करते रहते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है. क्योंकि इससे फोन की चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाती है.