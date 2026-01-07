By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पानी में भीग बंद पड़ गया है फोन, तो घबराएं नहीं...इन टिप्स से घर बैठे ही हो जाएगा सही
Phone Water Damage: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कॉल करना, ऑनलाइन काम, पढ़ाई और मनोरंजन सब कुछ इसी पर निर्भर है. ऐसे में अगर फोन गलती से पानी में गिर जाए, तो घबराहट होना स्वाभाविक है. पानी में गिरते ही फोन बंद होना, स्क्रीन का ब्लैंक हो जाना या चार्जिंग का काम न करना आम समस्याएं हैं. कई लोग ऐसे में तुरंत सर्विस सेंटर भागते हैं, जबकि कई बार सही समय पर सही कदम उठाकर फोन को घर पर ही बचाया जा सकता है. थोड़ी समझदारी से महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है.
पानी में गिरते ही तुरंत क्या करें
जैसे ही स्मार्टफोन पानी में गिरे, सबसे पहले उसे तुरंत बाहर निकालें. एक पल की देरी भी नुकसान बढ़ा सकती है. अगर फोन चालू है, तो बिना समय गंवाए उसे बंद कर दें. इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होता है. फोन से चार्जर, ईयरफोन, कवर या कोई भी एक्सेसरी लगी हो, तो उसे तुरंत अलग कर दें. फोन को हिलाने या बार-बार ऑन करने की गलती न करें, क्योंकि इससे पानी अंदर और फैल सकता है. शुरुआती कुछ मिनट फोन को बचाने में सबसे ज्यादा अहम होते हैं.
फोन को सुखाने का सही तरीका
फोन को सुखाने के लिए सबसे पहले बाहर से कपड़े या टिशू से पानी पोंछ लें. इसके बाद फोन को किसी सूखी और हवादार जगह पर रख दें. कई लोग जल्दी में हेयर ड्रायर या हीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तेज गर्म हवा फोन के अंदर के पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए फोन को प्राकृतिक तरीके से सूखने देना सबसे सुरक्षित माना जाता है. फोन को सीधी धूप में रखने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्मी बैटरी और स्क्रीन को खराब कर सकती है.
चावल में फोन रखने का सच
गीले फोन को चावल में रखने की सलाह अक्सर दी जाती है. चावल नमी सोखने में कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन यह कोई पूरी तरह भरोसेमंद तरीका नहीं है. अगर फोन ज्यादा देर पानी में रहा है, तो सिर्फ चावल में रखने से अंदर की सारी नमी नहीं निकलती. फिर भी हल्के पानी के संपर्क में आए फोन के लिए यह एक अस्थायी उपाय हो सकता है. बेहतर है कि फोन को कम से कम 24 घंटे तक चावल या किसी सूखी चीज के बीच रखा जाए.
चार्जिंग और सर्विस सेंटर को लेकर सावधानी
फोन सूख जाने के बाद भी तुरंत चार्जर लगाना ठीक नहीं होता. कम से कम 24 से 48 घंटे तक फोन को चार्ज न करें. अगर अंदर नमी बची हो और चार्जिंग की जाए, तो बैटरी और मदरबोर्ड खराब हो सकता है. अगर फोन ऑन नहीं हो रहा, स्क्रीन पर दाग दिख रहे हैं, कैमरे में पानी नजर आ रहा है या स्पीकर से आवाज नहीं आ रही, तो देर न करें और सर्विस सेंटर जाएं. समय पर जांच कराने से फोन को पूरी तरह खराब होने से बचाया जा सकता है.
