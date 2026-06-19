फोन रिसेट करने के बाद भी हो सकता है आपका डेटा चोरी, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

Smartphone Resale: पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले फैक्ट्री रिसेट करने के बावजूद डेटा सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बनी हुई है. एक नए सर्वे इससे जुड़ी जानकारी दी गई है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 19, 2026, 9:48 PM IST
फोन रिसेट करने के बाद भी हो सकता है आपका डेटा चोरी, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा
Smartphone Resale (Image Canva)

Smartphone Resale: भारत में पुराने स्मार्टफोन खरीदने और बेचने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. हर साल लाखों लोग अपना पुराना फोन बेचकर नया स्मार्टफोन खरीदते हैं. हालांकि, फोन बेचने से पहले लोग अपने निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं. ज्यादातर यूजर्स फोन को फैक्ट्री रिसेट करके यह मान लेते हैं कि उनका सारा डेटा पूरी तरह हट गया है. लेकिन हाल ही में सामने आई एक सर्वे रिपोर्ट ने इस धारणा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

फैक्ट्री रिसेट के बाद भी डेटा रिकवर होने का दावा

री-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Cashify की एक सर्वे में 8,000 लोगों को शामिल किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, 83.3 फीसदी लोगों ने बताया कि वे फोन बेचने से पहले फैक्ट्री रिसेट करते हैं. इसके बावजूद 31 फीसदी लोगों ने कहा कि वे किसी फोन से डिलीट किया गया डेटा दोबारा हासिल करने में सफल रहे हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि सिर्फ फैक्ट्री रिसेट करना हमेशा डेटा को पूरी तरह मिटाने की गारंटी नहीं देता. यही वजह है कि कई यूजर्स आज भी अपने निजी डेटा को लेकर चिंतित हैं.

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डेटा सुरक्षा को लेकर बढ़ रही चिंता

सर्वे में शामिल 41.1 फीसदी लोगों का मानना है कि फैक्ट्री रिसेट के बाद भी कुछ डेटा डिवाइस में बच सकता है. वहीं 74 फीसदी लोगों ने कहा कि फोन बेचने के बाद उनके निजी डेटा के गलत इस्तेमाल की आशंका बनी रहती है. आज के समय में स्मार्टफोन में सिर्फ फोटो और वीडियो ही नहीं, बल्कि बैंकिंग जानकारी, दस्तावेज, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट और दूसरी निजी जानकारियां भी मौजूद रहती हैं. ऐसे में डेटा सुरक्षा लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है.

डेटा डिलीट करने की सुविधा

सर्वे में यह भी सामने आया कि 45.3 फीसदी लोग फोन बेचते समय सबसे ज्यादा महत्व डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को देते हैं. वहीं 29.5 फीसदी लोगों के लिए अच्छी कीमत सबसे अहम होती है. करीब 68.6 फीसदी लोगों ने कहा कि अगर कोई प्लेटफॉर्म सुरक्षित और प्रमाणित डेटा डिलीट करने की सुविधा देता है तो वे उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे. इसके अलावा 83.3 फीसदी लोगों का मानना है कि फोन बेचते समय डेटा डिलीशन सर्टिफिकेट मिलना काफी जरूरी है.

सख्त नियमों की मांग कर रहे यूजर

डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल यूजर पर नहीं छोड़ी जा सकती. सर्वे के अनुसार 87.2 फीसदी लोगों ने स्मार्टफोन रीसेल से पहले डेटा डिलीट करने को लेकर सख्त नियम बनाने की मांग की है. बढ़ते स्मार्टफोन रीसेल बाजार के बीच अब डेटा सुरक्षा उपभोक्ताओं के भरोसे से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है और आने वाले समय में इस पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की उम्मीद है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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