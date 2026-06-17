Airplane Mode के कमाल के फायदे! एक क्लिक में दूर हो सकती है नेटवर्क और बैटरी की परेशानी

Smartphone Tips: क्या आप जानते हैं कि Airplane Mode सिर्फ हवाई यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाला फीचर नहीं है, बल्कि यह फोन के नेटवर्क को रीफ्रेश करने, बैटरी बचाने और कई कामों में उपयोग किया जाता है.

Written by: Renu Yadav
Published: June 17, 2026, 2:08 PM IST
Airplane Mode के कमाल के फायदे! एक क्लिक में दूर हो सकती है नेटवर्क और बैटरी की परेशानी
Airplane Mode Benefits
  • सिर्फ हवाई यात्रा में ही इस्तेमाल नहीं होता Airplane Mode
  • Airplane Mode ऑन करते ही फोन को मिलेंगे कई फायदे
  • नेटवर्क से बैटरी तक काफी कुछ होगा बेहतर

Smartphone Tips: स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है और इसके बिना एक मिनट रहना भी मुश्किल हो गया है. कॉलिंग से लेकर ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया और मनोरंजन तक लगभग हर काम मोबाइल के जरिए ही होता है. लेकिन कई बार फोन के कमजोर नेटवर्क की समस्या झेलनी पड़ती है तो कभी बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है. यहां तक कि फोन की स्पीड ही स्लो होने लगती है. ऐसे में फोन का एक छोटा-सा फीचर आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में दूर कर सकता है. आज हम फोन में मौजूद Airplane Mode की बात कर रहे हैं जो कि एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में पता सबको है और इसका इस्तेमाल क्या है ये हर कोई नहीं जानता. अधिकतर लोगों को लगता है कि Airplane Mode को सिर्फ हवाई यात्रा के दौरान ही इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि इसके कई ऐसे फायदे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.

क्या है Airplane Mode?

Airplane Mode बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि एक क्लिक में ही आपके फोन के सभी वायरलेस कनेक्शन जैसे मोबाइल नेटवर्क, वाई-फाई, ब्लूटूथ और GPS को अस्थायी रूप से बंद कर देता है. आमतौर पर Airplane Mode का उपयोग हवाई यात्रा के दौरान किया जाता है. लेकिन आपको बता दें कि Airplane Mode का इस्तेमाल सिर्फ हवाई यात्रा तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं.

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नेटवर्क की समस्या में करता है मदद

कई बार फोन में नेटवर्क पूरा आ रहा होता है फिर भी कॉल नहीं लगती या इंटरनेट की समस्या का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में Airplane Mode को कुछ सेकंड के लिए ऑन करें और फिर उसे ऑफ कर दें. इस ट्रिक की मदद से आपके फोन का नेटवर्क फिर से कनेक्ट हो जाएगा और इंटरनेट भी सही तरह काम करने लगेगा.

बैटरी बचाने में मिलेगी मदद

अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां कमजोर नेटवर्क की समस्या है और बार—बार जब आप ऐसे इलाके में होते हैं जहां नेटवर्क कमजोर होता है, तो फोन लगातार बेहतर सिग्नल खोजने की कोशिश करता है. जिसकी वजह से बैटरी तेजी से खर्च होती है. ऐसे में अगर आप फोन में Airplane Mode ऑन कर दें तो बैटरी की खपत कम कर सकते हैं.

फोन की परफॉर्मेंस हो सकती है बेहतर

फोन में लगातार आने वाले कॉल, मैसेज और बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स अक्सर फोन पर एक्स्ट्रा दबाव डालते हैं जिसकी वजह से फोन की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है. ऐसे में कुछ समय के लिए फोन में Airplane Mode ऑन कर देना चाहिए. इससे बैकग्राउंड में चल रही सभी गतिविधियां रुक जाती हैं और फोन भी स्मूथ चलने लगता है.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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