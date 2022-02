Second Hand Smartphone: स्मार्टफोन में आज आपको हर बजट रेंज के स्मार्टफोन आसानी से मिल जाएंगे. लेकिन कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो कि प्रीमियम स्मार्टफोन को सेकेंड हैंड खरीदते हैं ताकि जेब (Old Phone) पर ज्यादा असर न पड़े. कई बार बजट ज्यादा न होने की वजह से भी सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदना एक अच्छा विकल्प होता है. लेकिन सेकेंड हैंड (How To Buy Second Hand Smartphone) स्मार्टफोन खरीदते समय यदि (Smartphone Tips) आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. अगर आप भी सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप बेहतर सौदा कर सकते हैं.Also Read - Google Chrome यूजर्स हो जाएं सावधान! तुरंत​ अपडेट करें अपना ब्राउजर, नहीं तो हो सकती है परेशानी

चेक करें फोन की कंडीशन

सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदते समय सबसे पहले फोन की कंडीशन चेक करें. ध्यान से देखें कि कहीं फोन डैमेज तो नहीं है और स्क्रीन ठीक है या नहीं. साथ ही फोन के सभी पोर्ट्स को भी अच्छे से चेक कर ले. इसमें चार्जिंग पोर्ट से लेकर 3.5mm हेडफोन जैक भी शामिल है.

थोड़ी दें फोन को करें इस्तेमाल

अगर आप सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो एक बार अच्छे से तसल्ली कर लें कि फोन में ठीक से काम कर रहा है या नहीं. बेहतर होगा कि आप फोन को कम से कम 15 मिनट तक उपयोग करके देखें. इससे आपको फोन की परफॉर्मेंस का पता चलेगा. साथ ही यह भी क्लियर हो जाएगा कि फोन हैंग तो नहीं हो रहा.

ऑनलाइन पेमेंट से बचें

सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदते समय कोशिश करें कि ऑनलाइन पेमेंट न करें. बेहतर होगा कि इसके लिए कैश पेमेंट का उपयोग करें. साथ ही पेमेंट तभी करें जब फोन आपके हाथ में आ जाए. अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो उस व्यक्ति से मिलकर पहले फोन लें और वहीं साथ ही साथ पेमेंट भी ट्रांसफर कर दें.

बिल लेना न भूलें

सेकेंड हैंड फोन खरीदते समय उसका बिल लेना न भूलें और एक बार बिल में दिए गए IMEI नंबर को फोन में दिए गए IMEI नंबर से चेक करें. IMEI नंबर चेक करने के लिए फोन से *#06# डायर करें तो स्क्रीन पर नंबर आ जाएगा.

कैमरा चेक करना है जरूरी

स्मार्टफोन का उपयोग आज फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता है और इसलिए पुराना फोन खरीदते समय एक बार उसका कैमरा जरूर चेक करें. फोन से फोटो क्लिक करने के साथ ही सेल्फी भी क्लिक करके चेक करें.