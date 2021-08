Smartphone Tips And Tricks: अक्सर हम अपने फोन में पासवर्ड या लॉक लगाकर रखते हैं ताकि कोई आपके मर्जी के बिना फोन में तांक-झांक न कर सके. क्योंकि कुछ लोगों को किसी का भी फोन चेक करने की आदत होती है. कई बार ऐसा होता है कि आप चाह कर भी उन्हें मना नहीं कर पाते कि फोन को न छेड़े. क्योंकि यदि वह आपके दोस्त या परिवारजन हैं तो उन्हें बुरा लग सकता है. लेकिन इसके ​लिए आप कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. फोन में कुछ ऐसे फीचर होते हैं तो जिनका उपयोग बेहद मजेदार होता है. आपके फोन को अनलॉक होने पर कोई भी आपकी मर्जी के बिना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. अगर आप भी फोन में लॉक नहीं लगाते और चाहते हैं कि कोई फोन में तांक-झांक न करें तो इसके लिए इन फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं. यहां हम आपको के लिए कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं.Also Read - लगातार 5वीं बार महंगा हुआ Redmi का 6GB रैम वाला स्मार्टफोन, जानिए कितनी हुई कीमत

एंड्राइड फोन में उपयोग करें ये फीचर

एंड्राइड फोन में एक Pin the Screen या Screen Pinning नाम का फीचर मौजूद होता है. इस फीचर की मदद से कोई भी आपके अनलॉक फोन को आपकी मर्जी के बिना उपयोग नहीं कर सकता. यह फीचर आको एंड्राइड 5.0 और उसके बाद के सभी वर्जन में मिलेगा.

जानें इस फीचर की खासियत

Pin the Screen या Screen Pinning फीचर की बात करें तो इसका मुख्य काम यही है कि इसमें आप किसी भी ऐप को लॉक या पिन कर सकते हैं और इसके बाद उस ऐप के अलावा कोई अन्य ऐप आपके फोन जब तक ओपन नहीं होगा तब तक आप खुद नहीं चाहेंगे. ऐसे में यदि आप किसी को अपना दे रहे हैं और नहीं चाहते कि आपके किसी ऐप को चेक करें तो उस ऐप पर Pin the Screen या Screen Pinning फीचर लगा सकते हैं.

ऐसे काम करता है ये फीचर