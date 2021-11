Smartphone Under Rs 10000: अगर आप कम कीमत में एक अच्छा स्मार्टफोन तलाश रहे हैं तो आपको बाजार में कई विकल्प मिलेंगे. Realme, Micromax, Motorola समेत लगभग सभी ब्रांड्स में आपको इस बजट का स्मार्टफोन मिल जाएगा. लेकिन इनमें से किसी एक का चयन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में हम आपके लिए ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन की लिस्ट लेकर आए हैं जिनमें आपको शानदार फीचर्स की सुविधा मिलेगी.Also Read - चाइनीज कंपनियों को टक्कर देगा Made in India स्मार्टफोन Lava Agni 5G, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सबकुछ

Realme Narzo 30A

कीमत: 8,999 रुपये

Realme Narzo 30A की बात करें तो कम कीमत में उपलब्ध होने वाला एक बेहतरीन स्मार्टफोन है. इसमें आपको 6000mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी जो कि सिंगल चार्ज में लंबी बैटरी लाइफ देने में सक्षम है. वहीं फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और यह Helio G85 octa-core प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 6.51 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है और सेल्फी के लिए आपको 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

Motorola Moto E7 Plus

कीमत: 8,99 रुपये

Moto E7 Plus में 10,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध होने वाला एक शानदार स्मार्टफोन है. यह Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर से लैस है और इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है. फोटोग्राफी के लिए इसमें 48MP का ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है. पावर बैकअप के लिए 5000mAh की बैटरी उपलब्ध है.

Micromax In 2b

कीमत: 8,499 रुपये

Micromax In 2b स्मार्टफोन भी इस बजट में एक बेस्ट विकल्प हो सकता है. इसमें आपको 6.25 इंच की डिस्प्ले दी गई है और पावर बैकअप के लिए 5000mAh की बैटरी मौजूद है. फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है, जबकि 2MP का सेकेंडरी सेंसर मौजूद है. वहीं 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Infinix Hot 10S

कीमत: 9,999 रुपये

Infinix Hot 10S स्मार्टफोन में कम बजट का बेहतरीन स्मार्टफोन है. इसे MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर पेश किया गया है और इसमें 6.82 इंच की डिस्प्ले मौजूद है. स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि इसका फ्रंट कैमरा 8MP का है. पावर बैकअप के लिए इसमें 6000mAh की दमदार बैटरी मौजूद है.

Redmi 9 Prime

कीमत: 9,999 रुपये

Redmi 9 Prime में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है. वहीं सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G80 octa-core प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 6.53 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है.