Smartphone Under Rs 10000: बाजार में आए दिन स्मार्टफोन दस्तक दे रहे हैं, जो कि कई खास फीचर्स से लैस हैं. अच्छी बात यह है कि आपको हर बजट रेंज में बेहतरीन स्मार्टफोन आसानी से मिल जाएंगे. स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के बीच एक-दूसरे से बेहतर डिवाइस लेकर आने की होड़ मची हुई है. ऐसे में यूजर्स अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार हर बजट में डिवाइस देख सकते हैं. अगर आप बजट रेंज में नया स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कई विकल्प मिल जाएंगे. यहां हम 10,000 रुपये से कम कीमत वाले ऐसे स्मार्टफोन की लिस्ट लेकर आए हैं जो कि दमदार फीचर्स से लैस हैं.

Realme Narzo 30A

कीमत: 8,999 रुपये

Realme Narzo 30A स्मार्टफोन की बात करें तो इसके बेस मॉडल की कीमत 8,999 रुपये है और इसमें 6000mAh की दमदार बैटरी दी गई है. यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें यूजर्स को 13MP का रियर कैमरा मिलेगा. जबकि फोन का फ्रंट कैमरा 8MP का है. इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है.

Moto E7 Plus

कीमत: 8,999 रुपये

Moto E7 Plus स्मार्टफोन भी 10,000 रुपये के बजट में मिलने वाला एक बेस्ट विकल्प है. इस स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर पर पेश किया गया है और इसमें यूजर्स को पावर बैकअप के लिए 5000mAh की बैटरी मिलेगी. इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले और 48MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

Realme C25

कीमत: 9,999 रुपये

Realme C25 में सबसे खास फीचर के तौर पर 6000mAh की बैटरी दी गई है जो कि सिंगल चार्ज में लंबा बैकअप प्रदान कर सकती है. वहीं फोन में 720×1600 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.4 इंच की डिस्प्ले दी गई है. फोटोग्राफी के लिए इसमें 13MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जबकि फ्रंट कैमरा 8MP का है.

Micromax In 2b

कीमत: 8,499 रुपये

Micromax In 2b मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है और बजट रेंज के इस डिवाइस में यूजर्स को कई खास फीचर्स मिलेंगे. पावर बैकअप के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है और यह Unisoc T610 चिपसेट पर काम करता है. इसमें 6.25 इंच की डिस्प्ले और ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है. फोन का प्राइमरी सेंसर 13MP का है, जबकि सेकेंडरी सेंसर 2MP का है.