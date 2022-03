Smartphone Under Rs 7000: आजकल बाजार में आपको लगभग हर बजट रेंज के स्मार्टफोन मिल जाएंगे. अगर आपका बजट काफी कम है और आप एक अच्छे स्मार्टफोन (Cheapest Smartphone) की तलाश में हैं तो यहां हम आपकी मदद कर सकते हैं. यहां हम आपको 7,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध होने वाले ऐसे स्मार्टफोन की जानकारी दे रहे हैं जो कि (Budget Smartphone) दमदार फीचर्स से लैस हैं. इन स्मार्टफोन में आपको दमदार बैटरी क्षमता और शानदार कैमरा क्वालिटी की दी गई है.Also Read - Twitter Office Open: 15 मार्च से खुल जाएंगे Twitter के सभी ऑफिस, कंपनी ने की घोषणा

JioPhone Next

JioPhone Next कंपनी का सबसे सस्ता एंड्राइड स्मार्टफोन (JioPhone Next Price in India) है और इसकी कीमत 5,699 रुपये है. इसमें 2GB रैम के साथ 3500mAh की बैटरी दी गई है. फोन में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है. जबकि इसका फ्रंट कैमरा 8MP का है.

Tecno Spark Go 2022

Tecno Spark Go 2022 स्मार्टफोन को बाजार में 6,571 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है. इसमें 6.52 इंच की डिस्प्ले और यह Quad Core प्रोसेसर पर काम करता हे. इसमें ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 13MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में 5000mAh की बैटरी मौजूद है.

Nokia C01 Plus

7,000 रुपये से कम कीमत में Nokia C01 Plus भी एक बेस्ट विकल्प है. इसकी कीमत 6,299 रुपये है और इसमें 2GB रैम दी गई है. इसमें 5.45 इंच की डिस्प्ले दी गई है और यह Unisoc SC9863A प्रोसेसर से लैस है. इसमें 5MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. पावर बैकअप के लिए फोन में 3000mAh की बैटरी दी गई है.

Samsung Galaxy M01 Core

Samsung Galaxy M01 Core की कीमत 5,999 रुपये है और इसमें 5.3 इंच की डिस्प्ले दी गई है. फोन में 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. जबकि पावर बैकअप के लिए यूजर्स को 3000mAh की बैटरी मौजूद है.

Redmi 9A

Redmi 9A की कीमत 6,791 रुपये है और यह एंड्राइड 10 ओएस पर आधारित है. इसे MediaTek Helio G25 प्रोसेसर पर पेश किया गया है और इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है. इसमें 13MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.