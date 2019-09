सोनी के PS4 गेम की कीमतें घट गई हैं अब आप इसे 999 रुपये में कीमत में खरीद सकते हैं। दिवाली फेस्टिव के नजदीत आते ही Sony India ने इस गेम की घटी हुई कीमतें भारतीय मार्केट में लागू कर दी हैं। The Mako Reactor की रिपोर्ट के मुताबिक रिटेलर्स का कहना है कि सोनी की दिवाली सेल 18 सितंबर से शुरू हो गई है जो 10 अक्टूबर तक चलेगी। इस सेल में सोनी के PS4 गेम्स को कम कीमत में दिया जा रहा है। PS4 पर डिस्काउंट के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन PS4 Slim की कीमतें हाल में कम की गई थी।

सेल के दौरान आप 999 रुपये में जिस गेम्स को खरीद सकते हैं उनमें Bloodborne शामिल है। इससे पहले यह गेम 1,499 रुपये में बेचा जा रहा है। इस हिसाब से गेम पर 500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। वहीं इसका गेम ऑफ द ईयर 1,499 रुपये में खरीदा जा सकता है, जो इससे पहले 1,999 रुपये में बेचा जा रहा था। इसके अलावा Shadow of Colossus को भी डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

वहीं 999 रुपये के क्लब में आप Uncharted 4, Horizon Zero Dawn Complete Edition और Until Dawn को खरीद सकते हैं। 2018’s God of War को भी 1,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इन गेम्स को Amazon India, Flipkart, और Games The Shop के जरिए खरीदा जा सकता है। इसके अलावा लोकल ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स भी गेम को न्यू डिस्काउंटेड प्राइस के साथ बेच रहे हैं।

इससे पहले कंपनी ने PS4 Slim 1TB की मार्केट में कटौती कर दी थी। इसे अब मार्केट में 29,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, इससे पहले इससे 33,650 रुपये में बेचा जा रहा था। PS4 Slim 500GB की डिस्कंटीन्यूएशन के बाद जापान की कंपनी भारत में PS4 Slim 1TB और PS4 Pro की बिक्री भारत में करेगी।