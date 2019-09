Sony ने भारत में PS4 की कीमतों में कटौती कर दी है, जो कम कीमत के साथ लागू भी हो गई हैं। PS4 Slim 1TB को अब मार्केट में 29,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, इससे पहले इससे 33,650 रुपये में बेचा जा रहा था। इसके अलावा कंसोल तीन नए पैक-इन गेम्स के साथ भी उपलब्ध है। जो गेम्स अवेबेल हैं उनमें God of War, Uncharted 4 और Horizon Zero Dawn Complete Edition जैसे नाम शामिल हैं।

इस बंडल को ऑफिशियल तौर पर PS4 Mega Pack का नाम दिया गया है। इसके अलावा जो PS4 Slim 1TB को खरीदेंगे उन्हें तीन महीने का PS Plus सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन की मदद से प्लेयर्स को ऑनलाइन मल्टीप्लेयर्स के एक्सेस के साथ क्लाउट सेव और दो नए गेम हर महीने मिलते हैं।

हालांकि PS4 Slim 1TB का डिस्काउंटेड प्राइस अबी सोनी इंडिया की वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। The Mako Reactor रिपोर्ट के मुताबिक न्यू PS 4 Slim 1TB bundle सितंबर के दूसरे हफ्ते में स्टोर्स पर आ जाएंगे। ये कीमतें रिटेल स्टोर्स पर लाइव हैं और जल्द ही गेम्स द शॉप, अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट के माध्यम से उपलब्ध होंगे। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Sony ने PS4 Slim 500GB को भारत में डिस्कंटीन्यू कर दिया है।

Price of PS4 Pro in India and Availability

PS4 Slim 500GB की डिस्कंटीन्यूएशन के बाद जापान की कंपनी भारत में PS4 Slim 1TB और PS4 Pro की बिक्री भारत में करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि PS4 Pro भारत में अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। PS4 Pro की कीमत में कोई प्राइस ड्रॉप नहीं होगा और यह 38,710 रुपये की कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। PS4 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला गेमिंग कंसोल है। ऐसे में प्राइस ड्रॉप के बाद भारत में इसकी बिक्री और बढ़ सकती है।