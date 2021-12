Soundcore ने अपने पोर्टफोलियो में एक नया डिवाइस शामिल करते हुए भारतीय बाजार में Infini soundbar को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है. 100W RMS के साथ आने वाले इस साउंडबार (Soundbar Under Rs 20,000) में यूजर्स को मनोरंजन का खास एक्सपीरियंस मिलेगा. इस साउंडबार (Best Soundbar for Home) की मदद से यूजर्स अब घर पर ही थिएटर जैसा मजा ले सकते हैं. ये साउंडबार आपके घर व लिविंग रूम को थिएटर में तब्दील कर देगा. सबसे खास बात है कि इसमें 360 डिग्री बैलेंस्ड साउंड और डीप बास दिया गया है. जो कि मूवी और म्यूजिक का शानदार एक्सपीरियंस देगा.Also Read - सरकार ने इस नियम में किया बदलाव, अब 2 साल तक कॉलिंग और इंटरनेट की डिटेल रहेगी सुरक्षित

Infini soundbar की बात करें तो यह स्लीक और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है. इसमें प्रीमियम ब्लैक फिनिश का उपयोग किया गया है और इसे टीवी के नीचे आसानी से फिट किया जा सकता है. यह आपके लिविंग रूम को एक थिएटर में कंवर्ट करने में सक्षम है. अगर आप कहीं बाहर जाने की बजाय घर पर ही मूवी देखना चाहते हैं तो इस साउंड बार को लगाकर थिएटर का मजा घर पर ही ले सकते हैं.

Infini soundbar: कीमत और उपलब्धता

Infini soundbar को भारतीय बाजार में 9,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है. इसे एक्सक्लूसिवली ई—कॉमर्स साइट Flipkart के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. इस साउंडबार के साथ ग्राहकों को 18 महीने की वारंटी भी मिलेगी.