Internet Service in Flight: इंटरनेट का इस्तेमाल आजकल काफी बढ़ गया है और भारत दुनियाभर में एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट की खपत होती है. अब देश की कोने-कोने में इंटरनेट (Internet Service) की सुविधा मुहैया कराई जा रही है. लेकिन अभी भी एक ऐसा मुख्य एरिया मौजूद है जहां इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और वह जगह है आसमान! लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि आने (Broadband Connection) वाले समय में आप हवाई यात्रा के दौरान भी इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे. देश की एक प्रमुख एयरलाइन Spicejet यह सुविधा लाने वाली है.

Spicejet के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा कि एयरलाइन जल्द ही अपने विमानों में ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने वाली है. SpiceJet अपनी 17वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रही है और इस मौके पर कंपनी ने विमानों में इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है.

