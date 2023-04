Starship की लॉन्चिंग टली, मजह 40 सेकंड पहले इसे रोकने का क्यों लिया गया फैसला? Elon Musk ने बताई वजह

Starship Launch Update: दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग टल गई है. एलन मस्क (Elon Musk) की Starship को दक्षिणी टेक्सास के बोका चिका से उड़ान भरना था, लेकिन लॉन्चिंग से महज 40 सेकंड पहले ही इसे रोक दिया गया. स्टारशिप की लॉन्चिंग प्रेशर वाल्व के फ्रीज होने की वजह से टाल दी गई. एलन मस्क (Elon Musk) ने खुद ट्वीट कर लॉन्चिंग के टलने की जानकारी दी.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023