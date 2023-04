इतिहास रचते-रचते रह गया SpaceX, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट 'स्टारशिप' में लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही विस्फोट | VIDEO

Starship Update: दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप में विस्फोट हुआ है. लॉन्च के लगभग चार मिनट बाद ही SpaceX के इस रॉकेट में विस्फोट हो गया. स्टारशिप को भारतीय समयानुसार करीब 7 बजे दक्षिणी टेक्सास में बोका चिका स्थित स्टारेबस से लॉन्च किया गया था. हालांकि लगभग चार मिनट के बाद ही करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट आसमान में ही फट गया.

Starship Super Heavy has experienced an anomaly before stage separation! 💥 pic.twitter.com/MVw0bonkTi — Primal Space (@thePrimalSpace) April 20, 2023



SpaceX के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्वीट कर पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि अगले कुछ महीनों में एक बार फिर इसे लॉन्च किया जाएगा. रोमांच परीक्षण से काफी कुछ सीखने को मिला. मालूम हो कि एलन मस्‍क ने पहले ही आशंका जताई थी कि लॉन्च के दौरान स्टारशिप में विस्फोट (Starship Blast Video) होने की 50 फीसदी ही संभावना है.