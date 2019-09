काफी समय से Stranger Things गेम का इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार यह गेम रिलीज हो गया है। इसे Stranger Things 3 नाम से रिलीज किया गया है। इस गेम को एंड्रॉइड और iOS के लिए रिलीज कर दिया गया है। The Stranger Things 3: द गेम फ्रॉम एन माससे एंटरटेनमेंट इस साल की शुरुआत में पीसी और कंसोल पर रिलीज हुई थी। इसको एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे।

इस गेम का मोबाइल वर्जन इससे पहले रिलीज हुए पीसी और कंसोल वर्जन से मेल नहीं खाता है, लेकिन यह इसका ऑफिशियल वर्जन है। डेवलपर BonusXP ने ट्विटर पर अनाउंस किया कि अब यह गेम आईओएस और एंड्रॉइड पर भी उपलब्ध है।

इस ट्विट में लिखा गया था कि ” The wait is OVER! Stranger Things 3: The Game is now available on iOS and Android!” इसका मतलब है कि Stranger Things 3 गेम को स्मार्टफोन पर खेलने वाले लोगों को इंतजार खत्म हो गया है। अब यह गेम iOS और Android पर उपलब्ध है। इस गेम का प्राइस यूएस में एंड्रॉइड और आईओएस के लिए $4.99 है। भारत में iOS के लिए इस गेम की कीमत 350 रुपये और एंड्रॉइड के लिए 420 रुपये है। इसके एंड्रॉइड वर्जन को यहा और iOS वर्जन को यहां देखा जा सकता है।

इस गेम को खेलने के लिए स्पेसिफिकेशंस की बात की जाएं तो इसमें ज्यादा हाई स्पेसिफिकेशंस नहीं चाहिए। एंड्रॉइड 4.4 KitKat या इससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलना वाले सभी स्मार्टफोन इस गेम को सपोर्ट करेंगे। iPhones, iPads और iPod पर iOS 11 ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर चलने वाले सभी डिवाइसों पर यह गेम सपोर्ट करता है। यह गेम एक रेट्रो शैली का खेल है जो नेटफ्लिक्स के Stranger Things के तीसरे सत्र की घटनाओं का अनुसरण करता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि यह गेम Pokémon GO जैसा सिमिलर होगा, जिसे फिनिश डेवलपर Next Games ने डेवलप किया है।