आम कंप्यूटर से कितना अलग सुपरकंप्यूटर? स्पेस मिशन से लेकर दवा की खोज तक... जानिए कहां-कहां होता है इस्तेमाल

Super computer vs Computer: जब भी दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटरों की बात होती है, तो सुपरकंप्यूटर का नाम सबसे पहले आता है. ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक सेकंड में अरबों-खरबों गणनाएं कर सकते हैं. जहां एक सामान्य लैपटॉप या डेस्कटॉप रोजमर्रा के काम जैसे इंटरनेट चलाने, वीडियो देखने या ऑफिस का काम करने के लिए बनाया जाता है, वहीं सुपरकंप्यूटर बेहद बड़े और आसानी ना होने वाले कामों के लिए तैयार किए जाते हैं. मौसम का अनुमान लगाना, अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च करना या नई दवाओं की खोज करना जैसे काम इन्हीं मशीनों की मदद से संभव हो पाते हैं.
सामान्य कंप्यूटर एक समय में सीमित काम करते हैं, जबकि सुपरकंप्यूटर हजारों प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर काम करते हैं. यही वजह है कि उनकी रफ्तार कई लाख गुना ज्यादा होती है. सुपरकंप्यूटर की ताकत को FLOPS यानी प्रति सेकंड होने वाली गणनाओं से मापा जाता है. आज के आधुनिक सुपरकंप्यूटर पेटाफ्लॉप और एक्सास्केल स्तर तक पहुंच चुके हैं. इतनी क्षमता के कारण ये मशीनें बड़े-बड़े वैज्ञानिक मॉडल और जटिल डेटा को बहुत कम समय में प्रोसेस कर सकती हैं. दूसरी तरफ आम कंप्यूटर छोटे और व्यक्तिगत कामों के लिए बेहतर माने जाते हैं.
सुपरकंप्यूटर सिर्फ तेज ही नहीं होते, बल्कि उनका ढांचा भी सामान्य कंप्यूटर से काफी अलग होता है. इनमें हजारों सर्वर और प्रोसेसर एक साथ जुड़े रहते हैं. इतनी ज्यादा क्षमता के कारण ये बहुत गर्मी पैदा करते हैं. इसलिए इन्हें ठंडा रखने के लिए खास कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, जिनमें पानी आधारित तकनीक भी शामिल होती है. कई सुपरकंप्यूटर पूरे कमरे या कई मंजिलों जितनी जगह घेर लेते हैं. इन्हें लगातार बिजली और निगरानी की जरूरत होती है ताकि ये बिना रुकावट काम कर सकें.
सुपरकंप्यूटर का सबसे बड़ा इस्तेमाल मौसम और जलवायु का अनुमान लगाने में होता है. मौसम विभाग इन्हीं की मदद से बारिश, चक्रवात और मानसून की जानकारी पहले से जुटाता है. हेल्थ सेक्टर में नई दवाओं की खोज और बीमारियों पर रिसर्च के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है. कोविड-19 के दौरान वैज्ञानिकों ने वायरस को समझने और वैक्सीन विकसित करने में सुपरकंप्यूटर की मदद ली थी. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अनुसंधान, भूकंप मॉडलिंग और नई तकनीकों के विकास में भी इनकी अहम भूमिका है.
दुनिया के सुपरकंप्यूटरों की रैंकिंग TOP500 नाम की सूची के जरिए तय की जाती है. यह सूची हर साल दो बार जारी होती है और इसमें दुनिया के सबसे तेज 500 सुपरकंप्यूटर शामिल किए जाते हैं. रैंकिंग के लिए खास बेंचमार्क टेस्ट कराए जाते हैं, जिनमें यह देखा जाता है कि मशीन कितनी तेजी से कठिन से कठिन कैलकुलेशन पूरी कर सकती है. इसके अलावा ऊर्जा बचत और इस्तेमाल के आधार पर भी अलग-अलग रैंकिंग तैयार की जाती हैं.
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