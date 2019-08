TRAI (टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरटी ऑफ इंडिया) द्वारा देश में लागू की गई नई टैरिफ सिस्टम के बाद DTH सेक्टर में Tata Sky सबसे प्रभावी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उभरा है। कंपनी लगातार टैरिफ प्लान्स को अपडेट कर रही है और दूसरी कंपनियों को टक्कर देने के लिए नए-नए प्लान पेश कर रही है। Tata Sky 153 रुपये की शुरुआती कीमत में 197 फ्री-टू-एयर चैनल दे रही है। वहीं दूसरी ओर ट्राई उपभोक्ता की शिकायत के बाद इसमें बदलाव करने पर विचार कर रहा है। आज हम आपको टाटा स्काई के शुरुआती एनसीएफ पैक में मिलने वाले चैनल्स की जानकारी दे रहे हैं।

Tata Sky अपने दर्शकों को दूरदर्शन के 28 फ्री टू एयर चैनल पेश कर रहा है। इनमें DD Bangla, DD Bharati, DD Bihar, DD Chandana, DD Girnar, DD India, DD Kashir, DD Kisan, DD Madhya Pradesh, DD Malayalam, DD National, DD NE, DD News और DD Odia. दूसरे चैनल DD Podhigai, DD Punjabi, DD Rajasthan, DD Sahyadri, DD Saptagiri, DD Uttar Pradesh, DD Yadagiri, DD Mizoram, DD Manipur, DD Gyan Darshan, DD Urdu, Lok Sabha, Rajya Sabha और DD Sports. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सभी चैनल SD क्वालिटी में आते हैं।

List of Regional TV channels available for free

DTH ऑपरेटर फ्री चैनल के तहत यूजर्स को ओडिया रिजनल, हिंदी न्यूज, गुजराती रिजनल, बंगली रिजनल, तमिल रिजनल, मराठी रिजनल, पंजाबी रिजनल, म्यूजिक और दूसरे चैनल प्रोवाइड करते हैं। जो चैनल फ्री हैं वो इस प्रकार हैं- OTV​, ABP News, ABP Asmita, ABP Ananda, ABP Majha, 9X Jalwa, 9X Jhakaas, 9X Tashan, 9XM, Anjan TV, Gujarat Samachar TV, News 7 Tamil, Prag News और Amrita TV. दूसरे चैनल्स की बात करें तो इसमें God TV, Aradana TV, Asianet News, TV9 Kannada, B4U Movies, B4U Music, DY 365, News 11, Captain News, Cinema TV SD, NT 5, NT 1 और NT 4 शामिल हैं।

Tata Sky इसके साथ ही Naaptol Telugu, Wow Cinema, Manoranjan Movies, Win TV, Disha TV, Dishum, Swara Sagar, E24, Kanak News, Bhojpuri Cinema, Dangal, Enterr10, Fakt Marathi, News World Odisha, First India Rajasthan, News 1 India, PTC Punjabi, Peace of Mind और Nambikkai TV जैसे चैनल्स भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही Subhavaartha TV, VTV Gujarati, Home Shop 18, HM TV, CVR News Telugu, CVR Spiritual OM, India TV, Bflix Movies, India News, India News, India News Haryana, India News MP CH, India News Punjab, India News Rajasthan, India News UP UK चैनल भी शामिल हैं।

दूसरे चैनल OK India, NewsX Kannada, I News, Gemporia, MBC TV, Kalinga TV, Sarthi TV, Janta TV, MH One News, MH One Shraddha, Madha TV, Malaimurasu Seithigal, Hindi Khabar, Music India, Thanthi TV, Manorama News, Mazhavil Manorama, Puthiya Thalaimurai, News State MP CG, News Nation, News State UP Uttarakhand, Protidin Time, News 24, News India, Oscar Movies Bhojpuri, TV 24, Naxatra News, News World India, Vendhar TV, Ayush TV, Jai Paras, Paras TV, Pitaara TV, Wow Music, Indradhanu, News Live, Rang, Bhakti TV और Vanitha TV भी शामिल हैं।

List of services available for free

इसके साथ ही Tata Sky सब्सक्राइबर्स को Patrika TV Rajasthan, IBC 24,, Jai Maharashtra, Sai TV, Saam TV, Sanskar, Satsang TV, Sathiyam TV, Sandesh News, Bansal News, Jinvani Channel, Swaraj Express SMBC, Sadhna TV, Hindu Dharmam, TV5 Kannada, Shubh TV, Skystar Movies, APN News, MKN, 10 TV, SVBC 2, Shop CJ, Sudarshan News, Surya Samachar, Surya Cinema, Surya Bhakti, T News, Maha Movie, SVBC, Total TV, Mastiii SD, TV9 Marathi, Bharat Samachar, Ishwar TV, Vasanth TV, Aastha और Aastha Bhajan चैनल भी फ्री में मिलते हैं।

दूसरे फ्री चैनल में Vedic, V6 News, Khabrain Abhi Tak, Dighvijay 24×7 News, Public Music, Samachar Plus, HNN 24×7, Prameya News 7, India Voice, A1 TV, S News, R Bharat, Sun Bangla, INH 24X7, Swaraj Express, Sadhna News, Jantantra TV, News J, 99 Percent, TV9 Bharatvarsh, NT 7, ABP Ganga, AM News, RK News, Ezmall, National Voice UP Uttarakhand, NT2, Aaho Music, Manoranjan TV, B4U Kadak, Subharti TV, B4U Bhojpuri, Food Food, Showbox भी सब्सक्राइबर्स को मिलते हैं। Dreamdth के मुताबिक, Tata Sky यूजर्स को Darshan, फैमली हेल्थ, Show Bizz, किड्स सिनेमा और भोजपुरी सनिमा जैसे सर्विस भी फ्री में मिलती है।