DTH ऑपरेटर Tata Sky मार्केट में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए तेजी से नए ऑफर कस्टमर्स को दे रहा है। DTH कनेक्शन के अलावा कंपनी की एक ऐप भी है जहां आप लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं। कंपनी ने हाल में Tata Sky Binge को पेश किया था। इस सर्विस को आप Amazon Fire TV Stick के जरिए एक्सेस कर पाएंगे, जो आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। TelecomTalk की रिपोर्ट के मुताबिक अब कंपनी ने नई सर्विस Tata Sky Watch को शुरू किया है, जिसमें आप 400 लाइव टीवी और वेब ब्राउजर कंटेट को स्ट्रीम कर पाएंगे।

Tata Sky Watch: How to access the service

Tata Sky Watch में लाइव टीवी के लिए आपको सबसे पहले Tata Sky Subscriber होना जरूरी है। इसके बाद आपको अपने डेस्कटॉप या पीसी से watch.tatasky.com पर जाना होगा। इसके बाद आपको टॉप राइट में लॉग इन बटन मिलेगा जहां आपको इसे लॉग इन करना होगा। यहां पे अपना सब्सक्राइबर्स आईडी और मोबाइल नंबर को लिंक करके आप आगे कंटीन्यू कर सकते हैं। इसके बाद एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। आप OTP एंटर करने के बाद आगे कंटीन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और यह भी है कि आप टाटा स्काई पारसवर्ड से भी लॉगइन कर सकते हैं।

Tata Sky Watch: Channel list and other features

लॉगइन होने के बाद आपको पांच टॉप पर पांच सब सेक्शन दिखाई देंगे। इनमें Home, Live TV, On Demand, Watchlist और My Box सेक्शन दिखाई देगा। लाइव टीवी में आपको वह चैनल मिलेंगे जिनका आपने सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। Watchlist में आप उन शो और मूवी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आप बाद में देखना चाहते हैं। My Box में आपको प्रोग्राम गाइड मिलती है। Tata Sky Watch में आप पिछले सात दिनों के एपिसोड को आसानी से देख सकते हैं।