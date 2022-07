जबरदस्त फीचर्स और बेहद किफायती कीमत वाला TCL स्मार्टफोन ने बाजार में तहलका मचाने के लिये अपना TCL 30 LE लॉन्च कर दिया है. दरअसल, TCL टीवी बनाने वाली पॉपुलर कंपनी है और धीरे-धीरे स्मार्टफोन बाजार में अपनी पैठ बना रही है. इससे पहले कंपनी ने TCL 30 सीरीज लॉन्च की थी. बता दें कि इस बार टीसीएल ने जो स्मार्टफोन TCL 30 LE लॉन्च किया है, उसकी कीमत 8000 के भीतर है और इस कीमत में जो फीचर्स मिल रहे हैं, उससे यह कहा जा सकता है कि बाजार में पहले मौजूद इस रेंज के स्मार्टफोन की परेशानी बढ़ने वाली है.Also Read - Vivo ने लांच किया गिंबल कैमरे वाला Vivo X50 और Vivo X50 Pro, खूबियां जानकार रह जाएंगे हैरान

कीमत (TCL 30 LE Price)

TCL 30 LE स्मार्टफोन की कीमत करीब 8 हजार रुपये है. अमेरिका में यह Verizon और Walmart पर उपलब्ध है.

फीचर्स (TCL 30 LE Specifications)

1. TCL 30 LE में 6.1 इंच का एचडी+ डिस्प्ले है.

2. स्क्रीन रेजोल्यूशन 1560 x 720 पिक्सल

3. डिस्प्ले, NXTVISION द्वारा संचालित है

4. मीडियाटेक हेलियो ए22 प्रोसेसर

5. 3 जीबी रैम और 32 जीबी की इंटरनल स्टोरेज

6. माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, स्टोरेज को 512GB तक बढ़ाया जा सकता है.

7. 13MP कैमरा सेंसर. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा.

8. 3,000mAh बैटरी