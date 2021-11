Tech Tips And Tricks: स्मार्टफोन का इस्तेमाल (Public Wifi) आज इतना बढ़ गया है कि आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन नजर आता है और थोड़ी देर भी हम बिना फोन के नहीं रह सकते. इसकी सबसे बड़ी वजह इंटरनेट है, जी हां मोबाइल में इंटरनेट होने से आप कभी भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं. इंटरनेट पर आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक जानकारी मिल जाती है. वहीं इंटरनेट के इस्तेमाल को देखते हुए अब जगह-जगह पब्लिक वाईफाई (Public Wi-Fi Free Service) भी मुहैया कराए जा रहे हैं. (Internet Service) पब्लिक वाईफाई की मदद से आप बिना मोबाइल डाटा खर्च किए इंटरनेट का फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पब्लिक वाईफाई सर्विस लेना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? (Public wifi service is safe or not) क्योंकि पब्लिक वाईफाई के जरिए हैकर्स आपको फोन हैक कर सकते हैं.Also Read - Samsung Galaxy A22s 5G स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानिए इसके खास फीचर्स के बारे में डिटेल से

पब्लिक वाईफाई में आपको फ्री इंटरनेट की सर्विस मिलती है लेकिन फ्री इंटरनेट का उपयोग करना आप पर भारी पड़ सकता है. हैकर्स की नजर पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट स्मार्टफोन पर होती है और वह आपका स्मार्टफोन हैक कर सकते हैं. जिसके बाद हैकर्स आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं. ऐसे में आपका निजी डाटा चोरी होने का डर बना रहा है.

हैक हो सकता है आपका स्मार्टफोन

कई बार हैकर्स वाईफाई को ओपन छोड़कर इसे बेट की तरह उपयोग करते हैं. जैसे ही आप बिना पासवर्ड के पब्लिक वाईफाई को फोन में कनेक्ट करते हैं तो हैकर्स आपके स्मार्टफोन का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस राउटर में दर्ज कर लेते हैं. जिसके बाद डाटा पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होता है और हैकर्स इन पैकेट्स को इंटरनसेप्ट करके आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं. हैकर्स नेटर्व स्निफिंग के माध्यम से विजिबज ट्रैफिक को आसानी से इंटरसेप्ट कर लेते हैं. अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार उन राउटर को हैक करना सबसे आसान होता है जिनमें WEP सिक्योरिटी होती है. WEP आपको पुरोन राउटर्स में मिलेगी. लेकिन अब इसे डिफॉल्ट कर दिया गया है. जिसके बाद वाईफाई को हैक करना थोड़ा मुश्किल है. अगर आप भी पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.

इन बातों का रखें खास ध्यान